МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россия превращается в центр силы, Вашингтону следует дружить и разговаривать с Москвой, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Знак времени. Пушков высказался о фильме про новую гражданскую войну в США

По его словам, можно позавидовать уверенности, зрелости и спокойствию России. Джонсон пожелал, чтобы и США имели то же самое.

"Россия находится в процессе превращения в нечто вроде центра силы, какими США были в 1950-х годах. Потому что они преуспевают по всем направлениям", — заявил аналитик в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона.

Джонсон выразил сожаление, что в Штатах любой политик, который пытается хорошо говорить о России подвергается нападкам.

"Что расстраивает — так это то, что в Соединенных Штатах любой политик, любой политический лидер, который пытается позитивно отзываться о России и о том, почему мы должны с ней дружить, подвергается нападкам, очернению, обвинениям в том, что он является своего рода марионеткой Путина", — сказал он.

Аналитик опасается, что американцам придется "расквасить носы", прежде чем они смогут "проснуться и сказать: "Знаешь, может быть, нам стоит поговорить с русскими?"

Ранее член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик заявлял, что отношения Москвы и Вашингтона в настоящий момент находится на низшей точке за всю историю.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря подчеркивал важность выстраивания отношений с США. Однако, отмечал он, имперская политика Вашингтона мешает, причем ему самому.