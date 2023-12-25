Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США нужно дружить и разговаривать с Россией
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россия превращается в центр силы, Вашингтону следует дружить и разговаривать с Москвой, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, можно позавидовать уверенности, зрелости и спокойствию России. Джонсон пожелал, чтобы и США имели то же самое.
"Россия находится в процессе превращения в нечто вроде центра силы, какими США были в 1950-х годах. Потому что они преуспевают по всем направлениям", — заявил аналитик в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона.
Джонсон выразил сожаление, что в Штатах любой политик, который пытается хорошо говорить о России подвергается нападкам.
"Что расстраивает — так это то, что в Соединенных Штатах любой политик, любой политический лидер, который пытается позитивно отзываться о России и о том, почему мы должны с ней дружить, подвергается нападкам, очернению, обвинениям в том, что он является своего рода марионеткой Путина", — сказал он.
Аналитик опасается, что американцам придется "расквасить носы", прежде чем они смогут "проснуться и сказать: "Знаешь, может быть, нам стоит поговорить с русскими?"
Ранее член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик заявлял, что отношения Москвы и Вашингтона в настоящий момент находится на низшей точке за всю историю.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря подчеркивал важность выстраивания отношений с США. Однако, отмечал он, имперская политика Вашингтона мешает, причем ему самому.
https://1prime.ru/state_regulation/20231225/842664986.html