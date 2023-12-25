С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — ПРАЙМ. Отечественная судостроительная отрасль на сегодняшний день находится на подъеме и движется к ритмичному серийному производству боевых кораблей разных классов, заявил в ходе церемонии поднятия флагов на новых боевых кораблях, поступающих в состав Военно-Морского Флота президент России Владимир Путин. Путин восхитился просьбой военного во время награждения

"Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения", — сказал он и добавил, что согласно Морской доктрине Россия продолжает работу по серийному производству и плановым поставкам современных кораблей флоту.

Путин также отметил, что в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов. Кроме того, в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", а на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строят шесть дизельных подводных лодок.

Как подчеркнул глава государства, власти реализуют все планы по строительству кораблей и укрепят морскую мощь России.