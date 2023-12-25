МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности в России держится выше 53 пунктов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. Индийских бизнесменов призвали активнее работать в России

"Важный показатель — индекс деловой активности (PMI), он держится на уровне выше 53% — это хороший результат и по мировым показателям. Еще один индикатор, на который, кстати, обратил внимание президент, подводя итоги года, — рост инвестиций в основной капитал. В обрабатывающей промышленности он составил 12% за 9 месяцев", — сказал он.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.