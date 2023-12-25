2023-12-25T18:51:40+03:00
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2023
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Мантуров рассказал об уровне деловой активности в промышленности
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности в России держится выше 53 пунктов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер и глава Минпромторга Денис... ПРАЙМ, 25.12.2023
экономика, промышленность, новости, россия, индекс деловой активности, денис мантуров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности в России держится выше 53 пунктов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Важный показатель — индекс деловой активности (PMI), он держится на уровне выше 53% — это хороший результат и по мировым показателям. Еще один индикатор, на который, кстати, обратил внимание президент, подводя итоги года, — рост инвестиций в основной капитал. В обрабатывающей промышленности он составил 12% за 9 месяцев", — сказал он.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.