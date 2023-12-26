МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Южнокорейские власти внесут еще 682 вида товаров в перечень экспортного контроля, касающегося поставок в Россию и Белоруссию, говорится в сообщении на сайте Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Набиуллина назвала главные проблемы от антироссийских санкций

В частности, Сеул ограничит поставки тяжелого строительного оборудования, батарей с возможностью зарядки, компонентов для авиатехники, легковых машин с рабочим объемом двигателя более 2000 кубических сантиметров. Таким образом, перечень увеличится до 1159 видов товаров.

Нововведения должны вступить в силу в начале следующего года по окончании административных процедур.

Причиной дополнительных ограничений в ведомстве называют "высокую вероятность" использования товаров их списка в военных целях.

С 2022 года в Южной Корее действует запрет на экспорт в РФ новых автомобилей стоимостью более 50 тысяч долларов.