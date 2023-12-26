2023-12-26T09:34:00+03:00
2023-12-26T09:39:05+03:00
2023-12-26T09:34:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231226/842670513.html
Южная Корея расширит перечень запрещенных для поставок в Россию товаров
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Южнокорейские власти внесут еще 682 вида товаров в перечень экспортного контроля, касающегося поставок в Россию и Белоруссию, говорится в сообщении на сайте Министерства торговли,... ПРАЙМ, 26.12.2023
бизнес, экономика, новости, россия, южная корея, ограничение экспорта
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/63/832486382.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/63/832486382.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/63/832486381.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/63/832486381.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/63/832486379.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/63/832486379.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231225/842657683.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Южнокорейские власти внесут еще 682 вида товаров в перечень экспортного контроля, касающегося поставок в Россию и Белоруссию, говорится в сообщении на сайте Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.
В частности, Сеул ограничит поставки тяжелого строительного оборудования, батарей с возможностью зарядки, компонентов для авиатехники, легковых машин с рабочим объемом двигателя более 2000 кубических сантиметров. Таким образом, перечень увеличится до 1159 видов товаров.
Нововведения должны вступить в силу в начале следующего года по окончании административных процедур.
Причиной дополнительных ограничений в ведомстве называют "высокую вероятность" использования товаров их списка в военных целях.
С 2022 года в Южной Корее действует запрет на экспорт в РФ новых автомобилей стоимостью более 50 тысяч долларов.