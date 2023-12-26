2023-12-26T10:54:09+03:00
2023-12-26T10:54:09+03:00
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В России выросли запасы китайских тяжелых грузовиков
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В России на складах автотехники увеличилось число китайских седельных тягачей и самосвалов, однако лидером на рынке грузовиков остается КамАЗ, пишет газета "Коммерсантъ". По... ПРАЙМ, 26.12.2023
авто, бизнес, экономика, новости, россия, китай, автотехника
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В России на складах автотехники увеличилось число китайских седельных тягачей и самосвалов, однако лидером на рынке грузовиков остается КамАЗ, пишет газета "Коммерсантъ".
По данным издания, повышение Центробанком ключевой ставки, а также замедление импорта привело к накоплению стоков. Согласно данным компании "ВТБ Лизинг", на складах дилеров и дистрибуторов в России к концу года скопилось более 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысяч самосвалов китайского производства. Этих остатков хватит до февраля-марта 2024 года.
По словам директора департамента коммерческого транспорта ГК "Автодом" и ГК "Автоспеццентр" Владимира Желобова, на фоне повышений ключевой ставки прогнозируется стагнация рынка автотехники.
КамАЗ остается лидером рынка грузовиков, и этот тренд может сохраниться в первом квартале 2024 года, отметили в газете. Ожидается, что КамАЗ увеличит производство и продажи грузовиков последнего поколения К5.
Общий объем рынка тяжелых грузовиков в России оценивается в 110 тысяч единиц в 2024 году, по сравнению с 131 тысячей единиц в 2023 году, заключили в издании.