МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В России на складах автотехники увеличилось число китайских седельных тягачей и самосвалов, однако лидером на рынке грузовиков остается КамАЗ, пишет газета "Коммерсантъ". Белоусов оценил рекордные значения экспорта из России в Китай

По данным издания, повышение Центробанком ключевой ставки, а также замедление импорта привело к накоплению стоков. Согласно данным компании "ВТБ Лизинг", на складах дилеров и дистрибуторов в России к концу года скопилось более 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысяч самосвалов китайского производства. Этих остатков хватит до февраля-марта 2024 года.

По словам директора департамента коммерческого транспорта ГК "Автодом" и ГК "Автоспеццентр" Владимира Желобова, на фоне повышений ключевой ставки прогнозируется стагнация рынка автотехники.

КамАЗ остается лидером рынка грузовиков, и этот тренд может сохраниться в первом квартале 2024 года, отметили в газете. Ожидается, что КамАЗ увеличит производство и продажи грузовиков последнего поколения К5.

Общий объем рынка тяжелых грузовиков в России оценивается в 110 тысяч единиц в 2024 году, по сравнению с 131 тысячей единиц в 2023 году, заключили в издании.