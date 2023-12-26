МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Примерно 30 стран намерены сблизиться с БРИКС и установить с объединением партнерские связи, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров заявил, что нет необходимости превращать БРИКС в организацию

Министр 26 декабря выступил на заседании комиссии генерального совета "Единой России" по международному сотрудничеству.

Он назвал закономерным, что в условиях, когда БРИКС работает на подлинно демократических и взаимоуважительных началах, с ним стремятся сблизиться очень многие государства.

"Помимо тех стран, кто уже пополнил ряды членов нашего объединения, на сегодня установить связи, партнерские связи с БРИКС хотят около трех десятков государств", — сказал Лавров.

Лавров отметил, что Россия продолжит работать над тем, чтобы БРИКС упрочивал позиции как одной из опор многополярного мира.

Кроме того, он коснулся темы председательства России в БРИКС в 2024 году. По его словам, в ходе российской вахты в БРИКС десятки городов России предоставят площадки для проведения более чем двухсот мероприятий по политической, экономической и общественной тематикам. Кроме того, в ходе саммита в Казане, отметил глава МИД, планируется принять решения по ключевым направлениям сотрудничества.

Министр добавил, что в этих форматах примут участие руководители развивающихся стран.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. С Нового года к объединению официально присоединятся ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. При этом, вступление Буэнос-Айреса после избрания президентом Хавьера Милея оказалось под вопросом. Как позднее заявляла министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино, страна не присоединится к БРИКС с 1 января.