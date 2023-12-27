МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Страны Запада готовят законодательную базу для конфискации замороженных российских активов, но для России эти риски остаются низкими – такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса" "Заморозка активов: традиции и новые принципы работы Запада с резервами третьих стран", с которым ознакомилось РИА Новости. Раскрыт сюрприз, который ждет всех жаждущих украсть российские активы

"Примеры других государств показывают возможность конфискации (национальных резервов – ред.) вопреки международному законодательству", — говорится в докладе. В частности, США ранее принимали решения о конфискации замороженных в американских банках средств Ирака, Ирана, Афганистана. Кроме того, США периодически используют замороженные счета кубинских компаний для выплаты различных компенсаций.

При этом заморозка активов центральных банков по-прежнему не имеет четкого регулирования на международном уровне. "Законодательство в области заморозки и конфискации активов будет развиваться в различных странах", — полагают эксперты. "Реальные риски конфискации резервов ЦБ РФ остаются низкими", – уверены авторы.

Страны Запада начали блокировать российские активы после 24 февраля 2022 года. По оценке главы Минфина РФ Антона Силуанова, под заморозку попали около 300 миллиардов долларов — около половины российских резервов. Министерство финансов США оценило стоимость замороженных активов РФ по всему миру примерно в 280 миллиардов долларов, из которых 71 миллиард заморозила Франция, 58 миллиардов – Япония, 55 миллиардов – Германия, 38 миллиардов – США, 26 миллиардов — Великобритания, 17 миллиардов – Австрия и 16 миллиардов – Канада.

"Заморозка активов Банка России производится не в рамках четких международно правовых конструкций, а на основе внутреннего законодательства нескольких десятков стран, которые ввели соответствующие санкции", — подчеркивается в докладе.

"Любое решение об использовании резервов ЦБ РФ будет негативно воспринято правительствами, чьи резервы размещены в странах, поддержавших санкции. Национальные власти могут оказаться втянутыми в длительные международные судебные разбирательства с неясным исходом. Поэтому активы будут оставаться замороженными до стабилизации отношений с Россией или до появления общего решения, которое снимет указанные риски", – полагают эксперты.

"Заморозка российских активов в Европе осложнена тем, что на поиски точных мест их хранения требуется много времени. Большая часть резервов была вложена в ценные бумаги, но нет официальной информации о банках, в которых они хранились, и нет сведений о том, как именно Банк России инвестировал активы и контролировал их", — отмечают эксперты. Так, по данным Еврокомиссии, в странах ЕС арестованы 211 миллиардов евро, но в марте 2023 года стало известно, что блок располагает информацией о точном местонахождении активов на сумму лишь около 21 миллиарда евро.