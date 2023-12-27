МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Около 73% потребителей в Финляндии считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с прошлым годом, следует из исследования статистического управления. Эксперты предрекли стагнацию экономике Европы

Около 73% потребителей считают, что экономическая ситуация в Финляндии сейчас хуже, чем годом ранее, и только 6% опрошенных говорят об ее улучшении.

Кроме того, 43% потребителей высказали мнение, что экономика Финляндии продолжит ухудшаться. Только 10% ожидают, что уровень безработицы снизится в следующем году, а 61% предположили, что стоит рассчитывать на увеличение безработицы.

По оценкам участников исследования, в декабре 2023 года потребительские цены выросли на 6,6% с декабря предыдущего года и вырастут на 4,1% в следующем году. Около 78% потребителей считают, что цены за год значительно выросли.

По итогам исследования, лишь 10% потребителей были готовы совершить дорогую покупку в декабре 2023 года. Снизился и процент людей, планирующих покупку недвижимости или машины.

Исследование о доверии потребителей проводилось декабре 2023 года на онлайн-платформе и по телефону среди 1235 человек.

Ранее центробанк Финляндии опубликовал прогноз на 2023-2026 годы, согласно которому экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году.