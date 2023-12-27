МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Австрия, вопреки своим ожиданиям, только увеличивает свою зависимость от российского газа, пишет австрийская eXXpress. Австрия подготовилась к возможному прекращению транзита газа через Украину

В октябре 2023 года она приобрела в России 90 процентов от всего импортируемого объема газа.

Эта доля выше, чем до начала СВО 24 февраля 2022 года. Министерству энергетики Австрии так и не удалось создать условия для снижения зависимости от Москвы, к тому же цены на газ в стране выросли до рекордного уровня.

Несмотря на то, что биржевые цены на голубое топливо снизились, для конечных потребителей стоимость бытового газа все еще высокая. Причина этого в том, что летом 2022 года, когда цены на газ рекордно взлетели на бирже, Австрия решила создать свой газовый резерв. Страна закупилась энергоресурсом за "бешеные деньги" вместо того, чтобы подождать пару месяцев, пока спекулятивный ажиотаж уйдет, и цены нормализуются. Австрия призвала ЕС подойти к конфискации российских активов осторожно

Вена закупила газ на 4 миллиарда долларов, региональным поставщикам также было приказано увеличить свои запасы, что они и сделали. И тоже по рекордно высоким ценам. Естественно, что что это бремя они теперь делят с конечными потребителями, сохраняя высокие цены на бытовой газ.

Почти все поставки газа по-прежнему идут из России, им угрожает несколько сценариев, пишет газета. Отмечается, что может произойти перекрытие газопровода по решению России, Украины, в результате повреждений на фоне боевых действий, а также аварии на распределительной станции в Баумгартене. Последствия каждого из сценариев могут быть серьезными, резюмирует газета.

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