МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Правительство России продлило на два года — до конца 2025 года — запрет на вывоз из РФ некоторых товаров и оборудования, сообщается на сайте кабмина. Правительство актуализирует действующие нацпроекты к июню 2024 года

"Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается еще на два года — до конца 2025 года. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении.

Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла. "Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза", — уточняет кабмин.

Правительство также продлило до конца 2025 года возможность применения ограничений на ввоз семян ряда сельхозкультур, говорится в сообщении кабмина. "Новым постановлением до конца 2025 года продлевается возможность применения ограничений на ввоз семян отдельных видов сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Речь идёт о семенах картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы", — говорится в сообщении.