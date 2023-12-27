НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между Индией и Россией по итогам 2023 года может превысить 50 миллиардов долларов, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар. Лавров отметил прогресс в военно-техническом сотрудничестве России и Индии

Индийский министр 27 декабря пообщался с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Сегодня в ходе разговора мы высоко оценили темпы роста нашей торговли, мы превысили 50 миллиардов долларов, и мы ожидаем, что в этом году цифры окажутся еще больше", — сказал Джайшанкар.

Глава индийского внешнеполитического ведомства также отметил важность обеспечения сбалансированной торговли с устойчивым характером.

Согласно данным таможни Индии, объем торговли двух стран за десять месяцев 2023 года достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов. При этом импорт поднялся до 51,4 миллиона долларов, экспорт вырос до 3,3 миллиарда. Отмечается, что Россия остается четвертым крупнейшим партнером Индии.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял, что товарооборот России и Индии в 2023 году превысит 50 миллиардов долларов, вновь озвучивая данные о рекордной торговле на сумму 54,7 миллиарда долларов.