МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Глава Роснедр и сопредседатель российско-ганской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Евгений Петров отметил, что в Гане очень большой спрос на советскую технику, в частности, сельскохозяйственную, которая до сих пор там работает в очень влажном климате, и к ней относятся очень трепетно в силу ее долговечности и простоты обслуживания. Есть только МиГ. Советский истребитель до сих пор популярен у иностранцев

"Был огромный спрос на нашу технику. Очень много советских автомобилей до сих пор присутствует в Африке, в том числе грузовых… И также на сельскохозяйственную технику, потому что климат в Гане весьма специфичный, очень влажный. И наша техника советская, которая до сих пор работает, к ней очень трепетно относятся в силу долговечности и простоты обслуживания. Поэтому очень большой спрос", — сказал Петров в ходе брифинга.

Он отметил, что ганские коллеги заинтересованы в сотрудничестве с Россией в сельском хозяйстве и горнодобывающем секторе.

"Гана еще со времен середины XIX столетия считается одной из "Мекк" золотодобычи. Действительно, там огромные объемы добычи рассыпного золота, но оно до сих пор добывается крайне кустарными технологиями. И коллеги крайне заинтересованы в использовании современных (технологий — ред.)", — добавил Петров, отметив, что для страны важно соблюдение природоохранного законодательства, в частности, того, как добывать золото без использования ртути.

В середине декабря состоялось четвертое заседание межправительственной российско-ганской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) в Аккре. Сопредседателями комиссии выступили руководитель Роснедр Евгений Петров и замминистра иностранных дел и региональной интеграции Ганы Кваку Ампратвум Сарпонг.