МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Россия не испытывает никакой зависимости в импорте продуктов питания и сельхозпродукции из недружественных стран, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Назван фактор, который предотвратит рост цен на продукты в России

"Никакой вообще зависимости от недружественных стран нет", — сказал Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24". В этой связи он напомнил, что в 2014 году РФ ввела продэмбарго — в ответ на санкции.

"С 2014 года, когда были введены в РФ ответные меры на санкции, которые были применены к нам, говоря про импорт из так называемых недружественных стран, я сегодня могу только Швейцарию назвать, которая раньше была нейтральной, а сегодня стала не совсем нейтральной", – заметил он в связи с поставкой оттуда 1200 тонн сыра.

Что касается импорта продукции из дружественных стран, то наполовину поставки идут из Белоруссии, оставшаяся часть – Бразилия и другие дружественные страны. А экспорт традиционно идет в страны ближнего зарубежья, Средней и Юго-Восточной Азии.

В целом что касается импорта, продолжил Данкверт, то в его объеме большую часть занимает продукция, которая в РФ не производится — это в первую очередь цитрусовые, бананы. "А все остальное достаточно соразмерно, учитывая, что если, например, увеличилось производство яблок, то сократился импорт яблок", — добавил он.

Власти России в августе 2014 года запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против страны — в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций продлевались и эти ответные меры.