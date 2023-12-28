МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российская экономика в уходящем году побила сразу несколько рекордов, что стало одновременно и поводом для гордости, и вызовом для страны. РИА Новости собрало 10 главных событий в отечественной экономике, которые будут иметь важные последствия в будущем. Мишустин: экономика России выросла в годовом выражении в сентябре

1. Рост вместо обвала

Официальный прогноз роста ВВП России в 2023 году у Минэкономразвития – 2,8%, у ЦБ – 3%, но президент Владимир Путин уже сказал, что итоговый показатель превзойдет все ожидания и составит 3,5%. Основными драйверами выступили обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также высокий потребительский спрос.

При этом изначально власти видели свою задачу даже в том, чтобы хотя бы предотвратить обвал. "Была угроза обвала. И действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить", — говорил в ноябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Главный вызов на следующий год – поддержать рост и не допустить перегрева экономики.

2. Рекордная безработица

Безработица в России в уходящем году оказалась рекордно низкой – в октябре она достигла 2,9% экономически активного населения. Это один из самых низких показателей в мире.

Но для бизнеса это создает проблемы, ведь потребности в рабочей силе у предприятий только растут. Для людей это означает повышение зарплат в тех сферах, где наблюдается наибольший дефицит кадров. И необходимость переобучения и повышения квалификации – в остальных.

В условиях низкой рождаемости России также придется привлекать мигрантов. Однако власти признают, что гастарбайтеры не решат проблему. Главный вызов – это повышение производительности труда.

3. Роковые яйца

Президент, подводя итоги года, сказал, что инфляция в России может быть выше 7,5%, ближе к 8%, но власти исходят из того, что ее удастся вернуть к целевому показателю в 4%.

Для достижения этой цели ЦБ проводит жесткую политику, подняв к концу года ключевую ставку до 16%. И планирует удерживать ее на этом уровне до середины следующего года.

Правительство в свою очередь принимает точечные меры на отдельных рынках. Так, из-за рекордно взлетевших цен на яйца в конце года была обнулена пошлина на их импорт в объеме до 1,2 миллиарда штук.

4. Топливный кризис

Россия пережила в 2023 году настоящий топливный кризис: биржевые цены на бензин и дизель росли с весны, в сентябре – побили исторические рекорды, а в ряде регионов возник дефицит топлива.

Такая ситуация сложилась из-за роста цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, в результате чего их экспорт стал выгоднее поставок на внутренний рынок. При этом Минфин решил скорректировать механизм демпфера, который должен был выравнивать ситуацию, вдвое сократив выплаты нефтяникам из бюджета.

В результате правительство пошло на крайнюю меру – полный запрет экспорта топлива. Цены поползли вниз, и для экспортеров начались послабления. Минфин вернул демпфер спустя месяц после его корректировки. Но чтобы кризис не повторялся, властям придется искать новые решения.

5. Валютный контроль для стабилизации курса

Курс российского рубля провел 2023 год в почти непрерывном падении против основных валют, торгуемых на Московской бирже. На этом фоне ЦБ и Минфин затеяли спор о необходимости введения в России валютных ограничений.

Но когда осенью доллар дорожал к рублю почти в полтора раза по сравнению с концом прошлого года, до максимума за весь 2023 год, превышая в моменте 102 рубля, власти ввели меры валютного контроля, включая требования об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.

Меры сработали: в декабре курс стабилизировался в районе 90 рублей за доллар. Но теперь стоит вопрос, что будет весной следующего года, когда действие временных валютных ограничений закончится.

6. Рекордные расходы бюджета

Расходы бюджета РФ за 2023 год достигли исторического рекорда и составили, по предварительной оценке Минфина, 32,2 триллиона рублей против плана в 29 триллионов рублей.

Выше ожиданий оказались и доходы бюджета, причем как нефтегазовые, так и ненефтегазовые, благодаря чему Минфину удалось сохранить стабильность государственных финансов. Дефицит бюджета по итогам года ожидается менее 1,5% ВВП вместо прогнозируемых 2% ВВП.

Приоритет расходов – это, конечно, оборона и безопасность. Но не забыли и про инвестиции в инфраструктуру, в том числе из ФНБ. Минфин ожидает, что на конец года объем ФНБ составит 11,9 триллиона рублей, из которых свободные средства, не вложенные в проекты, составят 4,7 триллиона рублей.

7. Налог на сверхприбыль

Крупному бизнесу, который в 2021-2022 годах неплохо заработал на благоприятной внешней конъюнктуре, пришлось поделиться полученной сверхприбылью с бюджетом. Компании могут по своему выбору заплатить в 2024 году 10% от полученной в эти годы сверхприбыли, либо в 2023 году – обеспечительный платеж в половину этой суммы.

Большинство компаний выбрали второй вариант. При этом доходы казны от платежа уже превзошли ожидания Минфина и составили 315 миллиардов рублей.

Но бизнесу не понравился опыт введения таких разовых платежей. Глава РСПП Александр Шохин заявил на встрече с президентом РФ, что бизнес даже готов к повышению налога на прибыль, но при условии, что налоговая политика будет более предсказуемой.

8. Охота на серых блогеров

Налоговая служба в этом году удивила россиян громкими делами против блогеров-миллионников. Впечатлило не количество таких дел, а суммы претензий за неуплату налогов с доходов от продажи учебных курсов, тренингов и марафонов. Они достигали сотен миллионов рублей на каждого фигуранта, а в отдельных случаях – доходили до миллиарда.

Цифровая трансформация экономики и налоговой системы диктуют новые условия игры для бизнеса, и главное из них – прозрачность.

В условиях бюджетной консолидации фискальные органы очень внимательно подходят к вопросам администрирования. В ближайшие годы эта тенденция будет только усиливаться, и предприниматели, привыкшие работать "всерую", должны сделать свои выводы.

9. Добровольные ограничения

Россия в 2023 году предложила ОПЕК+ новый формат регулирования мирового нефтяного рынка — добровольные сокращения добычи, и первой взяла на себя дополнительные обязательства сверх своих квот. Инициативу подержала Саудовская Аравия, а затем и многие другие члены альянса.

ОПЕК+ в 2023 году сокращает добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизятся еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. При этом суммарные добровольные сокращения сверх квот составляют 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года. А есть еще добровольные дополнительные сокращения – Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия – экспорт на 300 тысяч.

Это позволило странам-экспортерам не только сохранить баланс рынка, но и заработать. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сделка ОПЕК+ уже принесла бюджету России дополнительно 30 триллионов рублей – это больше замороженных за рубежом российских активов.

10. Рекордные санкции

Санкционное давление на Россию уже перешло любые разумные границы: спикер Госдумы Вячеслав Володин насчитал 18 772 действующих незаконных ограничительных меры против РФ.

Самое громкое решение этого года страны ЕС и G7 приняли в декабре, включив в 12-й пакет санкций запрет на импорт российских алмазов. Впрочем, рынок уверен, что эта мера не сработает, как не сработал введенный в 2022 году потолок цен на российскую нефть — бюджет РФ продолжил собирать рекордные доходы.

Единственное явное следствие санкций – это рост сотрудничества и торговли России с дружественными странами, а также переход расчетов на национальные валюты. Таможенные органы фиксируют рекордный товарооборот с Индией, Ираном, Турцией, и, конечно, Китаем, чей автопром уже занял лидерские позиции на российском рынке.