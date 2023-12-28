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В Европе признали опасность Америки для мира
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. Вашингтон провоцирует основные конфликты в современной истории, поэтому США — самая опасная военная держава, сказал в интервью шведскому SwebbTV аналитик Ларс Берн. В Белом доме... ПРАЙМ, 28.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, сша, швеция, арктика, нато, природные ресурсы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Вашингтон провоцирует основные конфликты в современной истории, поэтому США — самая опасная военная держава, сказал в интервью шведскому SwebbTV аналитик Ларс Берн.
В Белом доме хотят заполучить как можно больше мировых природных ресурсов, включая те, что в Арктике.
Берн считает, что политики Швеции продали свою страну США, когда подписывали новое военное соглашение. Ни Америка, ни НАТО не смогут сохранить безопасность Швеции, поскольку новое соглашение заключено исключительно в интересах западных бизнесменов.
"Наш министр обороны и наше правительство преподнесли Швецию на блюде самой опасной военной державе в мире. Именно они начинают все войны! И они гораздо опаснее русских", — сказал Берн.
По его мнению, шведским политикам пора осознать, что Америка преследует только свои интересы, и они не касаются безопасности Швеции. США нацелились на природные богатства России, в том числе хотят контроля в Северном Ледовитом океане. Теперь, после заключения соглашения, США получат доступ к значимым для них стратегическим объектам на Балтике и в Заполярье.
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