МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Вашингтон провоцирует основные конфликты в современной истории, поэтому США — самая опасная военная держава, сказал в интервью шведскому SwebbTV аналитик Ларс Берн. Сосед России хочет разместить у себя американское оружие, пишут СМИ

В Белом доме хотят заполучить как можно больше мировых природных ресурсов, включая те, что в Арктике.

Берн считает, что политики Швеции продали свою страну США, когда подписывали новое военное соглашение. Ни Америка, ни НАТО не смогут сохранить безопасность Швеции, поскольку новое соглашение заключено исключительно в интересах западных бизнесменов.

"Наш министр обороны и наше правительство преподнесли Швецию на блюде самой опасной военной державе в мире. Именно они начинают все войны! И они гораздо опаснее русских", — сказал Берн.

По его мнению, шведским политикам пора осознать, что Америка преследует только свои интересы, и они не касаются безопасности Швеции. США нацелились на природные богатства России, в том числе хотят контроля в Северном Ледовитом океане. Теперь, после заключения соглашения, США получат доступ к значимым для них стратегическим объектам на Балтике и в Заполярье.

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