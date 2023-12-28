МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Новый российский беспилотник С-70 "Охотник-Б" еще не поступил в распоряжение российский армии, но уже напугал НАТО, пишет американский The National Interest. В США рассказали о самом "кошмарном" российском оружии

До официального поступления БПЛА на вооружение может пройти несколько лет, однако в НАТО говорят, что он предоставляет собой угрозу для их самолетов.

Россия представила в декабре 2021 года первый летательный прототип беспилотника-невидимки С-70 "Охотник-Б", который разрабатывают конструкторы из "Сухого" и "МиГ". БПЛА создается на основе дрона "Скат" и истребителя пятого поколения Су-57. Первый полет аппарат совершил под управлением оператора еще в августе 2019 года, он длился 20 минут. После следующих тестов натовцы поняли, что "Охотник-Б" — не пустой звук.

С-70 признают как угрозу для западных самолетов по нескольким причинам. Прежде всего, он относится к тому же классу, что и французский Dassault nEUROn, и австралийский Boeing Loyal Wingman, которые расширяют возможности пилотируемых самолетов, особенно истребителей-невидимок пятого и шестого поколения. Такой БПЛА также увеличивает действия датчиков и вооружения самолета. Он незабываем. Американцы восхитились российским истребителем

С-70 "Охотник-Б" весит 20 тонн, у него турбореактивный двигатель АЛ-31 (такой же, как и на истребителях семейства Су-27). Максимальная скорость нового БПЛА может развиться до 1 000 километров в час, дальность полетов —до 6 000 километров. Кроме того, "охотник" обладает электрооптическим прицелом и радиостанцией, а также другими видами разведывательного оборудования, а также два отсека, в которые помещаются до 2,8 тонны вооружения.

В первом совместном полете с истребителем Су-57 "Охотник" смог расширить радиолокационное поле истребителя и передавал ему данные целеуказания для применения средств воздушного базирования. К тому же, в экипаже Су-57 есть второй пилот, и С-70 потенциально может предоставить ему необходимую информацию для атак, то есть с помощью БПЛА истребитель может атаковать больше противников.

Кроме того, "Охотник-Б" может быть по-настоящему невидимым. Его конструкция основана на схеме "летающее крыло" и предполагает использование композитных материалов и малозаметных покрытий.

В июле 2023 года С-70 заметили вместе с истребителем МиГ-29 (по классификации НАТО Fulcrum или "Точка опоры"). Однако официальных данных об этом нет, только ролики в соцсетях. Есть только МиГ. Советский истребитель до сих пор популярен у иностранцев

Пока главный вопрос — когда Россия будет производить данный БПЛА, и хватит ли ей технической составляющей. Поскольку после введения санкций страна испытывает нехватку компьютерных чипов и других современных компонентов для большей части своей военной техники. Также для БПЛА требуется передовой искусственный интеллект, который Россия пока не производит самостоятельно.

Но Москва пытается обойти санкции, поэтому все может быть. И через несколько лет, даже если создадут всего несколько С-70, они будут представлять смертельную опасность для натовских истребителей, заключает автор.

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