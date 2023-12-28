МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Пятерочка", "Перекресток", "Виктория", "Магнит", "Дикси" и ряд других торговых сетей соблюдают свои обязательства по ограничению до 10% наценок на отдельные продовольственные товары, включая мясо и яйца, следует из информации ФАС России, представленной в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. ФАС заявил о подписанных соглашениях о стабилизации цен на яйца

В начале декабря глава комитета Нина Останина направила на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского письмо, в котором сообщалась, что в комитет "стали поступать многочисленные обращения семей с детьми, которые крайне встревожены резким ростом цен на продукты первой необходимости". При этом отмечалось, что дорожают товары, без которых семьям с детьми не обойтись не только за праздничным столом, но и в повседневной жизни. Например, цены на яйца выросли в два-три раза, а куриное мясо с начала года стало дороже на 36%.

В связи с этим главе ФАС предлагалось дать поручение рассмотреть ситуацию с розничными ценами на продовольственном рынке и, в случае обнаружения нарушений, принять необходимые меры, направленные на стабилизацию цен на продукты первой необходимости. В ответном письме, поступившем в комитет и подписанном Шаскольским, сообщается, что ФАС "усилен контроль за ценообразованием на рынках продовольственных товаров".

При этом по предложению ФАС ряд торговых сетей взял на себя добровольные обязательства, направленные на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары, включая мясную продукцию и яйца. "В настоящее время добровольные обязательства по ограничению до 10% наценок на отдельные позиции внутри каждой категории всех социально значимых продовольственных товаров (включая мясо и яйца) соблюдают следующие торговые сети федерального уровня: "Пятерочка", "Перекресток", "Слата", "Красный Яр", "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га", "Виктория", "Виктория Квартал", "Дешево", "Магнит", "Дикси", "Бристоль"", — следует из представленной антимонопольным органом информации.

Также сообщается, что по итогам проведенного в связи с изменением оптово-отпускных цен на куриное мясо ФАС анализа и взаимодействия с крупнейшими производителями мяса кур производители уведомили антимонопольную службу о снижении отпускных цен на тушку бройлера. ФАС также направила письма в торговые сети с рекомендацией соразмерно снижать розничные цены для потребителей и "проводит мониторинг динамики цен, а также того, как снижение транслируется в розничной торговле".

Помимо этого, напоминается, что по результатам проведенного анализа ценовой ситуации на рынке яйца куриного антимонопольные органы в отношении ряда производителей возбудили дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, ФАС предложила крупнейшим торговым сетям рассмотреть возможность добровольно снизить собственные наценки на все категории яиц куриных.