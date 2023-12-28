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2023
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Не готова. Польше придется туго без российского СПГ
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Санкции на российский газ, которые недавно ввели ЕС, могут привести к росту цены на польских АЗС на 30 процентов, пишет польская WNP. Топливный рынок Польши сильно зависит от... ПРАЙМ, 28.12.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, россия, польша, топливо, спг, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Санкции на российский газ, которые недавно ввели ЕС, могут привести к росту цены на польских АЗС на 30 процентов, пишет польская WNP.
Топливный рынок Польши сильно зависит от российского СПГ, поэтому его ждет турбулентность, включая дефицит продукции и взлет цены на нее.
По словам президента Польской палаты сжиженного газа Павла Бельского, во время переходного периода в течение всего 2024 года ситуация еще будет более-менее нормальной, так как уже заключенные контракты с российскими продавцами продолжат действовать. Но потом нужно быть уже готовым к турбулентности.
Возможен дефицит газа, поскольку еще в 2022 году, с момента начала энергокризиса в Европе, к числу покупателей СПГ примкнули крупные промышленные предприятия: они стали переходить на сжиженный газ на фоне риска исчезновения природного.
Из-за того, что изменится логистика поступления СПГ в Польшу, возможно подорожание топлива на 20-30 процентов, но даже в этих условиях он сможет конкурировать с бензином, говорит эксперт.
Он полагает, что в мире нет дефицита поставщиков СПГ, соответственно, и рисков для Польши. Однако в стране есть проблемы с морской логистикой, поэтому может быть увеличена нагрузка на железнодорожный транспорт и, соответственно, возникнут проблемы с инфраструктурой по хранению и перевалке груза.
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