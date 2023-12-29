МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Полная стоимость ипотеки в России в ноябре выросла до 11,3% — максимального уровня с мая прошлого года, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг-бюро". Трутнев отметил пользу от программы "Дальневосточная ипотека"

Показатель в конце осени на фоне ужесточения денежно-кредитной политики достиг 11,3% годовых, увеличившись на 0,2 процентного пункта за месяц и на 0,9 процентного пункта за год. Это стало наибольшим уровнем с мая 2022 года, когда он составлял 12,2%.

Согласно данным компании, выдачи ипотеки в ноябре сократились на 11% — до 166 тысяч кредитов, а их общая сумма уменьшилась на 10% — до 693,3 миллиарда рублей.

В то же время средний размер ипотеки увеличился на 1% — до 4,2 миллиона рублей, пятый месяц подряд оставаясь выше отметки в 4 миллиона рублей.

А средний срок кредитования вырос на 3 месяца и составил 278 месяцев (23 года и 2 месяца).