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2023
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Полная стоимость ипотеки в России достигла максимума с мая прошлого года
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Полная стоимость ипотеки в России в ноябре выросла до 11,3% — максимального уровня с мая прошлого года, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг-бюро". Показатель в конце осени на... ПРАЙМ, 29.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Полная стоимость ипотеки в России в ноябре выросла до 11,3% — максимального уровня с мая прошлого года, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг-бюро".
Показатель в конце осени на фоне ужесточения денежно-кредитной политики достиг 11,3% годовых, увеличившись на 0,2 процентного пункта за месяц и на 0,9 процентного пункта за год. Это стало наибольшим уровнем с мая 2022 года, когда он составлял 12,2%.
Согласно данным компании, выдачи ипотеки в ноябре сократились на 11% — до 166 тысяч кредитов, а их общая сумма уменьшилась на 10% — до 693,3 миллиарда рублей.
В то же время средний размер ипотеки увеличился на 1% — до 4,2 миллиона рублей, пятый месяц подряд оставаясь выше отметки в 4 миллиона рублей.
А средний срок кредитования вырос на 3 месяца и составил 278 месяцев (23 года и 2 месяца).