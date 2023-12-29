Белорусские депутаты ратифицировали соглашение о банковских гарантиях в ЕАЭС
МИНСК, 29 дек — ПРАЙМ. Нижняя палата белорусского парламента приняла в пятницу законопроект о ратификации соглашения в рамках ЕАЭС о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных и муниципальных закупок, передаёт корреспондент РИА Новости.
Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.
"Соглашение подписано в целях обеспечения взаимного признания банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок государств — членов Евразийского экономического союза. Оно определяет требования к гарантам и банковским гарантиям, при выполнении которых можно будет использовать соответствующие банковские гарантии в закупках", — пояснили в комиссии по труду и социальным вопросам нижней палаты парламента.
Так, предусматривается, что гарант, зарегистрированный на территории государства, где работает лицо, которому предоставлена банковская гарантия, должен быть банком и соответствовать ряду требований. В частности, это отсутствие примененных к гаранту мер по предупреждению его экономической несостоятельности и улучшению финансового состояния в течение шести последних месяцев.
Также соглашением установлено, что банковская гарантия, выдаваемая гарантом, должна соответствовать требованиям законодательства государства стороны заказчика (бенефициара).
https://1prime.ru/state_regulation/20231229/842707302.html