МИНСК, 29 дек — ПРАЙМ. Нижняя палата белорусского парламента приняла в пятницу законопроект о ратификации соглашения в рамках ЕАЭС о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных и муниципальных закупок, передаёт корреспондент РИА Новости. Белоруссия ратифицировала договор с Россией о гарантиях при госзакупках

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.

"Соглашение подписано в целях обеспечения взаимного признания банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок государств — членов Евразийского экономического союза. Оно определяет требования к гарантам и банковским гарантиям, при выполнении которых можно будет использовать соответствующие банковские гарантии в закупках", — пояснили в комиссии по труду и социальным вопросам нижней палаты парламента.

Так, предусматривается, что гарант, зарегистрированный на территории государства, где работает лицо, которому предоставлена банковская гарантия, должен быть банком и соответствовать ряду требований. В частности, это отсутствие примененных к гаранту мер по предупреждению его экономической несостоятельности и улучшению финансового состояния в течение шести последних месяцев.

Также соглашением установлено, что банковская гарантия, выдаваемая гарантом, должна соответствовать требованиям законодательства государства стороны заказчика (бенефициара).