МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Резкое увеличение ключевой ставки до 16 процентов является одной из главных угроз для экономики России, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в беседе с изданием "Коммерсантъ". Набиуллина пояснила, как ключевая ставка влияет на цены в России

Белоусов отметил, что это существенно увеличит финансовую нагрузку на представителей бизнеса и федеральный бюджет. Помимо этого, двукратный рост ключевой ставки способствует появлению сложностей не только для импорта, это касается и всех субсидированных правительством кредитов (займов, предоставленных на льготных условиях со ставкой ниже нормальных рыночных условий).

"Простая арифметика: рост ключевой ставки с 7,5 до 16 процентов годовых умножить на 14 триллионов рублей — примерно 1,1 триллиона рублей", — заметил первый заместитель председателя правительства.

По словам первого вице-премьера, правительство либо должно допустить рост нагрузки на бюджет, либо свернуть кредитный портфель, хотя последнее может отрицательно сказаться на долговой нагрузке российского бизнеса. Поэтому, чтобы поддержать импорт, государству необходимо продолжать поддерживать бизнес. На это может потребоваться 400-600 миллиардов рублей дополнительных расходов в год, заключил Белоусов.

Ранее 15 декабря Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 16 процентов годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что это необходим для усиления борьбы с инфляционными рисками.