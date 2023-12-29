МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Американские санкции против России сделали проблематичным сохранение планов Москвы нарастить экспорта сжиженного природного газа (СПГ) морским путем, пишет Reuters. Захарова назвала последствия действий США в отношении "Арктик СПГ 2"

Она планировала использовать морской путь, чтобы компенсировать снижение экспорта газа в Европу через трубопровод.

Россия является четвертым в мире производителем СПГ, после США, Катара и Австралии. Ее доля на мировом рынке сегодня составляет 8 процентов, но она планирует увеличить ее до примерно 20 процентов. Для этого Москва собиралась в трое увеличить производство СПГ — до 100 миллионов тонн в год к 2030-35 годам.

После введения антироссийских санкций, Россия с успехом перенаправила предназначавшуюся для Западной Европы нефть в Китай и Индию. Но в отношении СПГ санкции Америки могут быть гораздо жестче, поскольку у России ограниченное количество танкеров, способных перевозить такой груз, а также не хватает финансов и технологий для строительства необходимой инфраструктуры.

По трубопроводу "Сила Сибири-2" пока не заключен надежный контракт, который позволил бы удвоить поставки сжиженного газа из России в Китай. Одновременно проект "Арктик СПГ 2", который курирует крупнейший в стране производитель СПГ "Новатэк", сталкивается с задержкой в реализации. Источники агентства сообщили, что коммерческие поставки СПГ по проекту ожидаются не ранее второго квартала 2024 года или позже. "Новатэк" уведомил о форс-мажоре в отношении поставок СПГ, пишет СМИ

Мощность "Арктик СПГ 2" с тремя линиями составит 19,8 млн тонн в год и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год, что делает проект основным элементов планов России по увеличению доходов от продажи газа.

На долю продажи энергоносителей в прошлом году пришлось 57 процентов общих экспортных доходов России и 27 процентов ВВП.

"Новатэк" на прошлой неделе объявил о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок по проекту: из-за санкций иностранные акционеры приостановили участие. Они также отказались от своих обязательств по финансированию и контрактам на поставку завода. Некоторые компании, например, французская инжиниринговая группа Gaztransport & Technigaz (GTT) приостановили работу с Россией из-за СВО. GTT, в частности, в январе приостановила действие контракта с судостроительной компанией "Звезда" на поставку 15 ледокольных газовозов. Перекрыть кислород. Америка придумала, как надавить на друзей России

Такое заявление стало тревожным сигналом для других будущих проектов России по СПГ, считает Джейсон Фиер из компании Poten & Partners, занимающейся транспортировкой и посредничеством СПГ.

Рональд Смит из BCS Global Markets считает, что "Новатэк" приобретет в течении времени полный необходимый парк танкеров для перевозки СПГ.