Reuters: санкции США стали проблемой для планов России по экспорту СПГ
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Американские санкции против России сделали проблематичным сохранение планов Москвы нарастить экспорта сжиженного природного газа (СПГ) морским путем, пишет Reuters.
Она планировала использовать морской путь, чтобы компенсировать снижение экспорта газа в Европу через трубопровод.
Россия является четвертым в мире производителем СПГ, после США, Катара и Австралии. Ее доля на мировом рынке сегодня составляет 8 процентов, но она планирует увеличить ее до примерно 20 процентов. Для этого Москва собиралась в трое увеличить производство СПГ — до 100 миллионов тонн в год к 2030-35 годам.
После введения антироссийских санкций, Россия с успехом перенаправила предназначавшуюся для Западной Европы нефть в Китай и Индию. Но в отношении СПГ санкции Америки могут быть гораздо жестче, поскольку у России ограниченное количество танкеров, способных перевозить такой груз, а также не хватает финансов и технологий для строительства необходимой инфраструктуры.
По трубопроводу "Сила Сибири-2" пока не заключен надежный контракт, который позволил бы удвоить поставки сжиженного газа из России в Китай. Одновременно проект "Арктик СПГ 2", который курирует крупнейший в стране производитель СПГ "Новатэк", сталкивается с задержкой в реализации. Источники агентства сообщили, что коммерческие поставки СПГ по проекту ожидаются не ранее второго квартала 2024 года или позже.
Мощность "Арктик СПГ 2" с тремя линиями составит 19,8 млн тонн в год и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год, что делает проект основным элементов планов России по увеличению доходов от продажи газа.
На долю продажи энергоносителей в прошлом году пришлось 57 процентов общих экспортных доходов России и 27 процентов ВВП.
"Новатэк" на прошлой неделе объявил о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок по проекту: из-за санкций иностранные акционеры приостановили участие. Они также отказались от своих обязательств по финансированию и контрактам на поставку завода. Некоторые компании, например, французская инжиниринговая группа Gaztransport & Technigaz (GTT) приостановили работу с Россией из-за СВО. GTT, в частности, в январе приостановила действие контракта с судостроительной компанией "Звезда" на поставку 15 ледокольных газовозов.
Такое заявление стало тревожным сигналом для других будущих проектов России по СПГ, считает Джейсон Фиер из компании Poten & Partners, занимающейся транспортировкой и посредничеством СПГ.
Рональд Смит из BCS Global Markets считает, что "Новатэк" приобретет в течении времени полный необходимый парк танкеров для перевозки СПГ.
https://1prime.ru/state_regulation/20231229/842708103.html