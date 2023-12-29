МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Инвесторы пережили интересный и трудный 2023 год, который преподнес немало сюрпризов, пишет The Economist. Неожиданный фаворит. Британцы назвали самую успешную экономику

В начале года все ждали рецессии из-за чрезвычайно высоких процентных ставок в экономике, но эти ожидания не оправдались. Были и другие неожиданности. Издание подготовило список из пяти самых интересных в 2023 году.

1. Ставки пошли верх. А доходность облигаций выросла ещё больше.

Доверие к ФРС оказалось под вопросом в начале года. Американские финансовые чиновники несколько месяцев ужесточали денежно-кредитную политику. Но рынок ждал, что случится что-то, что случайно сломает "ястребиную риторику" главы ФРС Джерома Пауэлла, поэтому не активно покупал бумаги.

Этот случай настал: в марте обанкротился небольшой региональный банк Silicon Valley Bank, что повлекло банкротство еще нескольких. Проблемы банковского сектора не смягчили ФРС, он продолжил заявлять, что ставки в этом году будут высокими, и наконец, рынок поверил словам американского Центробанка, и стал как мантру повторять "выше и дольше", что стало их правилом вложения в госбумаги.

После активизации торгов долгосрочная доходность по государственным облигациям росла все выше. Десятилетние американские казначейские облигации, которые в апреле достигли минимума в 3,2 процентов, в октябре превысили 5 процентов, что является самым высоким показателем с 2007 года. СМИ: ФРС еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией в США

2. Резкое изменение риторики Центробанков опустило доходность

В сентябре глава банка Англии Хью Пилл неожиданно заявил, что ставки не нужно повышать, чтобы сдерживать инфляцию. Доходность гособлигаций резко начала падать: инвесторы, купившие 10-летние долги США, Великобритании и Германии теряют в доходности примерно 1 процентный пункт.

В декабре уже глава ФРС сказала, что идет обсуждение по снижению ставок, которое, возможно, уже произойдет "задолго до того, как инфляция достигнет целевого показателя в 2%". Это стало неожиданностью для инвесторов.

3. Другие рынки проигнорировали колебания процентных ставок

Относительно безопасная доходность вложений в госдолг США имеет большое значение на стоимость других активов. И резкие колебания по трежериз должны были привести к соответствующему бурлению всех видов активов. Но этого не произошло: большинство показали хорошую устойчивость и независимость от колебаний американского госдолга.

Инвесторы боялись, что рост процентных ставок приведет к риску неплатежа со стороны заемщиков. Но после двух лет роста ставок, уровень дефолта по "высокодоходным" UST составил только 3,8 процента. Это ниже, чем средний долгосрочный показатель в 4,5 процентов, или пиковые значения во время кризиса 2009-2020 годов.

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4. Американский фондовый рынок накачался искусственным интеллектом

Фондовый рынок восстанавливался менее заметно, чем биткойн, но и на нем случались удивительные вещи. В 2022 года индекс S&P 500 упал на 19 процентов, но за этот год отыграл почти все потери.

Неожиданным было то, что американские акции в начале года выглядели дорогими, а затем стали еще намного дороже. По избыточной доходности американские акции выглядят дороже, чем когда-либо со времен "пузыря" доткомов в 1995-2001 годах. Соответственно, чем дороже акции, тем меньше по ним доходность.

Рост фондового рынка произошел на фоне большой любви к искусственному интеллекту (ИИ). При этом, пока что еще прибыль, которую могут получить американские технологические гиганты, не на 100 процентов гарантирована, в любой момент что-то может пойти не так. Можно сказать, что инвесторы скупают их акции вслепую. Парад IPO: инвесторам разнообразили меню

5. Рынок IPO все еще в затруднительном положении

К сожалению многих, рынок первичного размещения акций (IPO) остается умирающим. По оценкам Dealogic, в 2023 году компании, которые вышли с размещением своих акций на бирже, привлекли около 120 миллиардов долларов. В 2022 году привлечение оценивалось в 170 миллиардов долларов, в 2021 году — более 600 миллиардов долларов.