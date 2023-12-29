МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Эффект бумеранга от антироссийских санкций становится все более очевидным, иностранные страны задумываются о последствиях своих действий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Кремле отметили эффект бумеранга от санкций против России

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

"В свое время, когда европейцы и американцы заходили в санкции против нас, в такие беспрецедентные, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Но сейчас он уже очевиден, а они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили. Такие действия в плане объема воровства наших активов — они буду иметь более пагубные последствия", — отметил Песков.

Ранее в Кремле отмечали, что санкции ударили по интересам самих европейцев, а России удалось к ним адаптироваться. Кроме того, российская сторона смогла минимизировать последствия от ограничений.

Помимо этого, Песков сообщал, что на фоне беспрецедентных санкций российская экономика вышла на траекторию роста и стабильность обеспечена.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.