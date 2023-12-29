МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российская атомная отрасль в 2023 году на фоне беспрецедентного внешнего давления развивалась по широкому спектру направлений, осваивая передовые технологии и продукты, чтобы выходить с ними на новые рынки, не давая получить конкурентные преимущества тем, кто ради этого пытается политизировать мировую индустрию атома. "Росатом" выполнил задание ФАС по выработке электроэнергии

Российским атомщикам в нелегких условиях пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться успехов в 2023-м, и отрасли в итоге есть чем гордиться, сказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, подводя итоги года.

ЗАДАЧА №1 ВЫПОЛНЕНА

"Росатом" в 2023 году вновь полностью выполнил государственный оборонный заказ. "Росатом" опроверг возможность прекращения поставок урана из России в США

Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания — главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет ГОЗ. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев.

Работники атомной отрасли РФ участвуют в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире, заявил в нынешнем году президент России Владимир Путин.

А в феврале в ходе послания Федеральному собранию Путин поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут США.

Руководство страны неизменно уделяет внимание ядерному оружейному комплексу "Росатома". В частности, государство будет наращивать темпы развития саровского ядерного центра – "родины" отечественного ядерного оружия, крупнейшего научно-технического комплекса, обеспечивающего обороноспособность страны. Об этих планах Путин сообщил, посещая Саров в начале сентября.

ПЛАНЫ ПО ЭНЕРГОБЛОКАМ В РОССИИ

В нынешнем году "Росатом" досрочно выполнил целевой показатель в 214,2 миллиарда киловатт-часов по выработке электроэнергии на АЭС в России.

Сейчас в стране по графику идет сооружение первого и второго энергоблоков на Курской АЭС-2. Начался подготовительный период для возведения будущих третьего и четвертого блоков Ленинградской АЭС-2.

Отдельная тема — перспективные энергоблоки. Речь, в частности, о предстоящем сооружении первой в мире атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реактора РИТМ-200 в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия), уже получена лицензия Ростехнадзора на ее размещение, утвержден технический проект реактора.

В ноябре "Росатом" и "Норникель" заключили соглашение, предусматривающее возведение малой АЭС для Норильского промышленного района. А на Чукотке намечено построить АЭС малой мощности на базе реакторной установки "Шельф-М" мощностью до 10 МВт, соглашение об этом было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

Важным результатом стал полный перевод энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 полностью на смешанное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо, необходимое для создания замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) в двухкомпонентной атомной энергетике будущего.

"Росатом" создает перспективное ядерное топливо для АЭС. Начаты реакторные испытания МОКС-топлива, чтобы обосновать возможность его применения в будущем в реакторных установках типа ВВЭР, составляющих основу атомной энергетики в РФ и широко представленных в мире на АЭС российского дизайна. Это тоже новый шаг в освоении технологий ЗЯТЦ.

Помимо этого, успешно прошел первый цикл реакторных испытаний экспериментальных оболочек тепловыделяющих элементов на основе карбида кремния, применение которых, как считается, поможет существенно повысить безопасность и эффективность эксплуатации атомных электростанций.

НОВЫЙ РЕКОРД НА СЕВМОРПУТИ

"Росатом" в текущих условиях не остановил ни один проект по развитию Арктики. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в нынешнем году вышел на новый рекорд, превысив 35 миллионов тонн. Госкорпорация прорабатывает с российскими компаниями возможность переброски морских перевозок отечественной нефти с Балтики на Северный морской путь. Также было объявлено, что "Росатом" и "Новатэк" в начале 2024 года запустят круглогодичную навигацию в восточной части СМП. "Росатом" спрогнозировал рекордный транзитный грузопоток через Севморпуть

Транзит по этой арктической трассе, в силу геополитических событий сильно просевший в 2022 году, не просто восстановился, но и вышел на новый рекорд — по СМП перевезли свыше 2 миллионов тонн транзитных грузов.

Знаковым решением в развитии Севмпорпути как международного транспортного коридора стало подписание "Росатомом" и компанией DP World соглашения о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок по СМП и евроазиатской логистике. В октябре "Росатом" и DP World создали совместное предприятие для развития контейнерных перевозок по СМП, а в декабре подписали соглашение, предусматривающее создание глобального логистического оператора.

Отечественный атомный ледокольный флот со временем пополнится еще двумя атомоходами. В начале февраля был подписан контракт на строительство на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

Есть новые перспективы по энергоснабжению проектов в Арктике. "Росатом" оценивает потенциальный заказ на минимум 15 плавучих атомных энергоблоков, предназначенных для работы на Северном морском пути, рассказывал Лихачев. В частности, прорабатываются возможности строительства "плавучек" для "Газпрома".

ПРОЕКТЫ С ДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ

"Росатому" важно продолжать курс на углубление международной кооперации, расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными, надежными партнерами за рубежом, указывал Владимир Путин. Миллер спрогнозировал объем поставок в Китай в 2023 году

"Росатом" готов к усилению санкционного давления со стороны Запада, продолжит развитие и выход на новые рубежи и никому не даст получать конкурентные преимущества за счет нечестных политических рычагов, подчеркивал Алексей Лихачев.

Сотрудничество России с дружественными странами-партнерами в области мирного атома развивается. Успешно завершен проект строительства первой АЭС в братской Белоруссии. В мае энергоблок №2 Белорусской АЭС выдал первый ток, а осенью его приняли в промышленную эксплуатацию. Это первый завершенный зарубежный проект "Росатома" по сооружению АЭС с передовыми реакторами ВВЭР-1200, ставшими сейчас главным экспортным продуктом госкорпорации. К концу года стало известно, что Москва и Минск намерены подписать меморандум об углублении стратегического сотрудничества по мирному атому.

В конце апреля прошла торжественная церемония завоза ядерного топлива на энергоблок №1 строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, после чего эта страна вошла в клуб стран с собственной атомной энергетикой. Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом принимали участие в мероприятии по видеосвязи.

В декабре Управление по ядерному регулированию Турции (NDK) выдало лицензию на ввод в эксплуатацию энергоблока №1, его пуск предстоит в 2024 году. Сейчас Москва и Анкара обсуждают возможность возведения по российскому проекту и второй в Турции АЭС "Синоп".

Ядерное топливо для первого энергоблока в начале октября доставили и на сооружаемую в Бангладеш при помощи России АЭС "Руппур". В церемонии по видеосвязи также участвовал Путин. Пуск блока №1 на "Руппуре", как ожидается, пройдет к концу 2024-го.

В Египте в мае началось сооружение вместе с "Росатомом" третьего блока АЭС "Эль-Дабаа". А в Венгрии в августе стартовал основной этап строительства АЭС "Пакш-2". Станцию будут строить, несмотря на критику из США, Британии и ЕС в адрес Будапешта – "это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе", подчеркивал Лихачев. По его словам, "первый бетон" на АЭС "Пакш-2" планируется залить в конце 2024–начале 2025 года.

Но не энергоснабжением единым. "Росатом" помогает дружественным странам обеспечить их здравоохранение передовыми технологиями.

Боливия в марте получила первую партию современных радиофармацевтических препаратов, произведенных в своем Центре ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ), строящемся "Росатомом". Российские технологии уже помогли спасти много жизней, сообщил в конце августа в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе.

На площадке центра установили корпус исследовательского ядерного реактора для наработки различных изотопов. Спектр направлений, в которых можно использовать эту установку, очень широк — защита окружающей среды, промышленность, горная добыча и даже криминалистика.

Внутри России крупной площадкой для сотрудничества стран в области ядерной науки и технологий станет многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах МБИР, строящийся в Научно-исследовательском институте атомных реакторов "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. В самом начале нынешнего года в проектное положение поставили корпус этой уникальной установки.

РОССИЙСКИЙ АТОМ ДЛЯ БРИКС И АФРИКИ

Существенное развитие в 2023 году получило партнерство "Росатома" со странами БРИКС. В марте в рамках государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина была подписана рассчитанная на десятилетия программа сотрудничества Москвы и Пекина в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Стали известны итоги 2023 года в космонавтике

Также в марте сообщалось о победе российских атомщиков в тендере на поставку гидроксида лития-7, важного компонента системы охлаждения, для единственной бразильской АЭС "Ангра". А в начале мая Россия и Бразилия подписали очередной контракт на поставку природного урана.

Кроме того, стало известно, что "Росатом" намерен сотрудничать с Индией по АЭС малой мощности, в том числе плавучим энергоблокам. Российские специалисты готовы построить в Индии и мощный исследовательский ядерный реактор.

В начале августа было объявлено, что топливная компания "Росатома" ТВЭЛ и Южно-Африканская корпорация по атомной энергии (Necsa) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области изготовления ядерного топлива и его компонентов. Отмечалось, что это станет шагом к повышению устойчивости ядерной генерации в странах БРИКС.

"Росатом" не исключает своего участия в возможном строительстве новой АЭС в ЮАР. Как сообщали РИА Новости в госкорпорации, российские атомщики готовы участвовать в прозрачном тендере при соответствующем запросе со стороны южноафриканских коллег.

Отдельным крупным направлением партнерства с БРИКС стала ядерная медицина. Заявлено о готовности "Росатома" поставлять в страны этого объединения новые высокотехнологичные радиофармацевтические препараты для лечения рака. Кроме того, российские атомщики предлагают создавать с коллегами по БРИКС крупные макрорегиональные центры компетенций по ядерной медицине, чтобы предоставлять высокотехнологичные услуги и третьим странам.

Мирный атом – одна из важных и перспективных сфер взаимодействия России со странами Африки. На прошедшем в июле в Санкт-Петербурге форуме "Россия–Африка" "Росатом" заключил межправсоглашения о партнерстве с такими странами-"атомными новичками", как Бурунди и Зимбабве, а с Эфиопией подписал дорожную карту о развитии сотрудничества (речь, в частности, идет о возможности строительства в этой стране АЭС разной мощности).

Страны Африки очень заинтересованы в проектах российских плавучих АЭС, и "Росатом" предлагает создать атомный энергофлот для снабжения стран этого континента электроэнергией, говорил Алексей Лихачев.

"ФАБРИКА РЕАКТОРОВ"

Уходящий год ознаменовался еще одним рекордом, на сей раз у машиностроителей "Росатома". Они отгрузили пять корпусов реакторов, предназначенных для зарубежных строек АЭС с участием России. Такого объема отгрузок не было в истории отечественного атомного машиностроения. "Итоги года с Владимиром Путиным". Прямая трансляция

В 2023-м "Росатом" завершил изготовление и отгрузку серии из 10 реакторных установок РИТМ-200 для новейших атомных ледоколов. По мнению экспертов, так российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в "фабрику реакторов".

На заводах машиностроительного дивизиона началась выплавка стальных заготовок для оборудования реакторной установки РИТМ-200Н будущей малой АЭС в Якутии.

УРАН, ЛИТИЙ, РЕДКИЕ ЗЕМЛИ

Знаковым событием в части освоения сырьевой базы отечественной атомной энергетики стал выход "Росатома" на второе место в мире по запасам урана. Это произошло после приобретения в Казахстане Буденовского месторождения этого стратегического металла.

Кроме того, стало известно о планах российской госкорпорации добывать уран в Танзании и Намибии.

Отечественная атомная промышленность, имея мощный производственный комплекс горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, помогает обеспечивать Россию стратегически важными редкими и редкоземельными металлами, без которых невозможно развитие многих отраслей, в том числе оборонной.

Совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" – "Полярный литий" – в феврале нынешнего года получило лицензию на разработку наиболее перспективного российского Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области.

В конце июня международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group (U1) и государственная литиевая компания Боливии YLB заключили рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии. Для "Росатома" это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью минимум 25 тысяч тонн карбоната лития в год, что составит до 4% мирового рынка. В декабре U1 подписала с YLB соглашение по сооружению пилотной установки по производству карбоната лития.

В конце мая распоряжением кабинета министров "Росатому" был передан стратегически важный Ловозерский горно-обогатительный комбинат (ЛГОК, Мурманская область), добывающий редкоземельные металлы. ЛГОК — единственный в России комбинат, добывающий и обогащающий лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности. Лопаритовый концентрат ЛГОК поставляет для "Соликамского магниевого завода", там из этого сырья извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов.

Полная цепочка производства редкоземельных металлов в России сегодня не замкнута, поэтому акции Соликамского магниевого завода также передаются "Росатому" как имущественный взнос РФ. Следующим шагом здесь планируется строительство разделительного производства для обеспечения полного сырьевого и, как следствие, технологического суверенитета. Таким образом, "Росатом" станет собственником полного цикла редкоземельных металлов – от добычи до производства.

СРЕДСТВА "ЯДЕРНОГО УДАРА" ПО РАКУ

В течение 2023 года российские атомщики сделали несколько шагов вперед в борьбе со злокачественными опухолями.

В январе "Росатом" начал строить в Обнинске (Калужская область) крупнейший в Европе завод по производству радиофармацевтических препаратов мирового уровня, в том числе для лечения тяжелых форм рака. Предприятие, как ожидается, обеспечит технологический суверенитет России в этой высокотехнологичной области.

В линейку будущих препаратов в числе прочего войдет продукция на основе радиоактивного изотопа актиний-225. Испускаемые им альфа-частицы позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Российские медики уже сейчас все шире применяют препараты на основе актиния-225, синтезированного специалистами "Росатома". В феврале такое лекарство от рака впервые применили и в Медицинском радиологическом научном центре в Обнинске (Калужская область).

В ноябре первые пациенты прошли терапию с применением радиофармпрепарата на основе лютеция‑177. Препарат для борьбы с нейроэндокринными опухолями и раком предстательной железы создан при участии специалистов НИИАРа.

В том же месяце в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве открыли новый корпус ядерной медицины. Он оснащен циклотроном для производства радиофармпрепаратов для диагностики и лечения заболеваний крови, злокачественных новообразований, патологий иммунной системы и других тяжелых недугов.

ДОСТИЖЕНИЯ В НЕЯДЕРНОЙ СФЕРЕ

То, что "Росатом" по праву называют флагманом технологической независимости страны, подтвердили и достижения в области квантовых компьютеров, которые, помимо прочего, считаются "завтрашним днем" в сфере защиты критически важной информационной инфраструктуры. СМИ назвали 2023 год худшим для доллара

В июле на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве Владимиру Путину представили самый мощный в России, 16-кубитный ионный квантовый компьютер, созданный под эгидой "Росатома". Глава государства запустил на нем алгоритм для моделирования молекулы гидрида лития.

"Росатом" продолжил развивать проекты по накопителям энергии. В сентябре в поселке Красная Пахра (Новая Москва) запустили строительство кластера предприятий, занятых в производстве электромобилей и автокомпонентов, и "Росатом" — один из его ключевых участников. В октябре в Немане (Калининградская область) начался монтаж главного технологического корпуса первой в России гигафабрики "Росатома", где будут делать литий-ионные аккумуляторы.

Атомная отрасль — пилотная для выполнения в России проекта по достижению технологического суверенитета объектов критической информационной инфраструктуры. Уже собран отраслевой заказ на так называемые доверенные программно-аппаратные комплексы для примерно 100 организаций. Испытания первых образцов пройдут на пилотных полигонах на базе компаний и предприятий "Росатома". Кроме того, в 2023 году "Росатом" перевел отраслевую систему электронного документооборота на российскую платформу.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК В САРОВЕ

Подготовка собственных кадров – традиционное крупное направление работы "Росатома". В конце июня состоялся первый выпуск магистрантов филиала МГУ в Сарове — "образовательного ядра" российского Национального центра физики и математики (НЦФМ).

Значительная часть первых выпускников будет работать на предприятиях "Росатома", другая часть продолжит карьеру в организациях под эгидой НЦФМ и по приоритетным направлениям развития науки и техники: от искусственного интеллекта и суперкомпьютеров до физики частиц и космологии.

В октябре первых выпускников в большую жизнь отправил "Новый Снежинск" — уральско‑сибирский центр инжиниринга. Все они устроились на работу в федеральный ядерный центр в Снежинске Челябинской области.

Но "Росатом" думает и о развитии международного ядерного образования. В Обнинске планируется с участием стран-партнеров создать большой научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех", где готовили бы специалистов для атомных и других отраслей разных государств. Ожидается, что "Обнинск Тех" позволит России в горизонте 2030 года занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования.

В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ СТАЛО ЧИЩЕ

Специалисты "Росатома" впервые изготовили ядерное топливо, предназначенное для "сжигания" в реакторах на быстрых нейтронах америция-241 и нептуния-237 — самых опасных радионуклидов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива. Эти опытные топливные кассеты будут испытываться с весны 2024 года на Белоярской АЭС. Тем самым делается новый шаг к повышению экологической безопасности атомной энергетики. ВТБ и "Росатом" договорились о сотрудничестве в атомной энергетике

Но это технологии для будущего. А наряду с ними "Росатом" закончил работы по обезвреживанию ряда объектов прошлого, создававших риски в настоящем.

В ноябре "Росатом" завершил на Северо-Западе РФ крупный, длившийся свыше 10 лет проект по утилизации плавучей технической базы "Лепсе", которая обеспечивала работу первых атомных ледоколов и чье хранилище отработавшего ядерного топлива много лет представляло значительный экологический риск для региона. На свое место в хранилище реакторных отсеков, расположенном в Сайда-Губе, встала последняя, носовая, блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна.

В нынешнем году досрочно завершился и другой крупный проект – на стратегически важном предприятии "Росатома" "Горно-химическом комбинате" (ГХК, ЗАТО Железногорск, Красноярский край) выведены из эксплуатации два мощных военных ядерных реактора АД и АДЭ-1, в советские времена нарабатывавших оружейный плутоний. Технологии, примененные для локализации радиоактивно загрязненных элементов оборудования, систем и конструкций реактора, обеспечивать радиационную безопасность персонала, населения и окружающей среды на период не менее 10 тысяч лет.

В октябре закончили демонтаж всех экологически опасных производственных зданий на площадке "Усольехимпрома" в Иркутской области.