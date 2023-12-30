МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Несмотря на пессимистичные западные прогнозы, 2023 год стал вполне успешным для России, прибыль отечественных предприятий выросла на 24%, причем в разы лучше развивается нефинансовая сфера, пишет обозреватель РИА Новости об итогах текущего года.

"Главное достижение в финансовой сфере за этот год — рост фондового рынка. "Голубые фишки", в том числе акции банковского сектора, восстанавливались после спада и вели за собой остальные компании. Число россиян с брокерскими счетами достигло 21 миллиона, это более 16 процентов населения", — рассказал экперт.

Согласно статье, России в этом году удалось не только компенсировать убытки прошлого года, но и сделать большой шаг вперед. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, ВВП страны сейчас превысил уровень, который был до усиления санкционного давления.

"Главное достижение (2023 года — ред.) — увеличение объемов промышленного производства в условиях жестких санкций", — отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Он добавил, одной из главных вызовов для России все же остается привлечение средств в экономику. По его словам, эта задача усложнилась с уходом большого количества зарубежных компаний с российского рынка, но "именно внутренние источники инвестиций оказали поддержку реальному сектору".

Кроме того, в этом году содействие развитию России оказало расширение контактов со странами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Тем не менее, российский рынок все еще остается открытым для западных игроков.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.