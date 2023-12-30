2023-12-30T11:10:54+03:00
2023-12-30T11:10:54+03:00
2023-12-30T11:10:54+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231230/842713582.html
Минэкономразвития оценило рост ВВП в России в 2023 году
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Экономика России показала устойчивость, рост ВВП по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составит 3,5%, заявил министр экономического развития России Максим Решетников... ПРАЙМ, 30.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Экономика России показала устойчивость, рост ВВП по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составит 3,5%, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Росстат накануне уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. В обоих случаях цифры существенно пересмотрены "вверх" — до +5,9% и —1,2% соответственно.
"Улучшение оценок — свидетельство устойчивости экономики и её успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам", — сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, решения по обеспечению устойчивости экономики во время пандемии, реализованные правительством, заложили основу ее гибкости и дальнейшего развития, в том числе роста в текущем году. "В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза", — заключил министр.