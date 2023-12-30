МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Экономика России показала устойчивость, рост ВВП по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составит 3,5%, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Аналитик назвал рост ВВП России впечатляющим

Росстат накануне уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. В обоих случаях цифры существенно пересмотрены "вверх" — до +5,9% и —1,2% соответственно.

"Улучшение оценок — свидетельство устойчивости экономики и её успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам", — сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, решения по обеспечению устойчивости экономики во время пандемии, реализованные правительством, заложили основу ее гибкости и дальнейшего развития, в том числе роста в текущем году. "В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза", — заключил министр.