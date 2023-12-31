МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. На Украине в 2024 году планируется приватизировать порядка тысячи частных объектов на общую сумму 105,3 миллиона долларов, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Рада" глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль. В Крыму оценили пользу от национализация активов украинских олигархов

По его словам, есть четкий план и в законе о государственном бюджете заложены средства от приватизации.

"Мы в 2023 году имеем прибыль в 3,3 миллиарда гривен (86,8 миллиона долларов) от приватизации, это 431 объект на данный момент. На 2024 год план — 4 миллиарда гривен (105,3 миллиона долларов) от приватизации. Мы обрабатываем объекты для приватизации, это примерно 1000 объектов", — сказал он.

По его словам, среди указанного "госимущества" 678 объектов, активы которых якобы принадлежат российским бизнесменам. По ним идет процедура оформления документов, пояснил Коваль. Он назвал "интересными объектами" ТРЦ Ocean Plaza, завод по изготовлению бетона, Тимуровский карьер и другие.

Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поручил Фонду госимущества продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".