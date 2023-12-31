ТЕГЕРАН, 31 дек — ПРАЙМ. Иран, также как и остальные члены БРИКС, будет вести работу на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, заявил агентству РИА Новости замглавы МИД Ирана, главный переговорщик Тегерана в Вене Али Багери Кяни. Пушков рассказал, чем рискует Милей, отказавшись от присоединения к БРИКС

"В рамках этой организации у нас запланировано много миссий и совместной работы с другими членами БРИКС. Одной из самых важных работ стала дедолларизация торговых-экономических операций и финансового сотрудничества. Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу", — сказал он.

БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединятся ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет.