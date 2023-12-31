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https://1prime.ru/state_regulation/20231231/842716299.html
Иран будет работать над дедолларизацией торговли в рамках БРИКС
Экономика
Новости
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Иран, также как и остальные члены БРИКС, будет вести работу на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, заявил агентству РИА Новости... ПРАЙМ, 31.12.2023
валюта, рынки, бизнес, экономика, новости, брикс, иран, дедолларизация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТЕГЕРАН, 31 дек — ПРАЙМ. Иран, также как и остальные члены БРИКС, будет вести работу на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, заявил агентству РИА Новости замглавы МИД Ирана, главный переговорщик Тегерана в Вене Али Багери Кяни.
"В рамках этой организации у нас запланировано много миссий и совместной работы с другими членами БРИКС. Одной из самых важных работ стала дедолларизация торговых-экономических операций и финансового сотрудничества. Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу", — сказал он.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединятся ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет.