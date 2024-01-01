Кнайсль: экономика РФ стала пятой в мире через два месяца после прогноза Путина
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Российская экономика поднялась на пятое место в мире, обойдя Германию всего спустя два месяца после того, как соответствующий прогноз сделал президент РФ Владимир Путин, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Помню, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении указал, что Россия занимает шестое место в топ-10 мировых экономик, но при этом может обойти Германию. И именно это произошло два месяца спустя", — сказала она, подводя итоги года, в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену.
Официальный прогноз роста ВВП России в 2023 году у Минэкономразвития — 2,8%, у ЦБ — 3%, Путин отмечал, что итоговый показатель превзойдет все ожидания и составит 3,5%. Основными драйверами выступили обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также высокий потребительский спрос.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/state_regulation/20240101/842719258.html