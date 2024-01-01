МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Российская экономика поднялась на пятое место в мире, обойдя Германию всего спустя два месяца после того, как соответствующий прогноз сделал президент РФ Владимир Путин, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Держит удар. В Польше признали стойкость российской экономики

"Помню, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении указал, что Россия занимает шестое место в топ-10 мировых экономик, но при этом может обойти Германию. И именно это произошло два месяца спустя", — сказала она, подводя итоги года, в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену.

Официальный прогноз роста ВВП России в 2023 году у Минэкономразвития — 2,8%, у ЦБ — 3%, Путин отмечал, что итоговый показатель превзойдет все ожидания и составит 3,5%. Основными драйверами выступили обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также высокий потребительский спрос.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.