МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Расширение БРИКС за счёт пяти новых стран, вступающее в силу 1 января, приведет к тому, что их суммарный ВВП по паритету покупательной способности превысит треть от мирового, а разведанные запасы нефти вырастут в несколько раз. Лавров назвал число стран, желающих установить партнерские связи с БРИКС

На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации начнется с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения.

Как свидетельствуют подсчёты РИА Новости, доля нового БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности превысит треть: 36% вместо 32% ранее. Общий объём ВВП по паритету покупательной способности вырастает, по подсчетам РИА Новости, после приёма новых стран с 52,318 триллиона долларов до 58,919 триллиона.

При этом общее население стран объединения с приемом новых членов вырастет на 10%, несмотря на то, что самые населенные страны мира, Китай и Индия, уже входят в БРИКС. Население двух из пяти новых стран-участник превышает 100 миллионов человек у каждой (Египет и Эфиопия).

Таким образом, общее население десяти стран составит около 3,6 миллиарда человек — почти половину от общемирового.

Особенно значительно вырастут запасы нефти, которыми располагают страны-участницы организации. При запасах нефти у стран изначального состава БРИКС около 150 миллиардов баррелей только Саудовская Аравия, которая является страной с наибольшими запасами нефти в мире, располагает оценочными запасами в 298 миллиардов баррелей, а ОАЭ — около 98 миллиардов.