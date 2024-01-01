МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Приступая к обязанностям председателя БРИКС, Москва рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами, будет сделан упор на повышении координации стран-участниц, совместном поиске ответов на вызовы и угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения в связи с началом председательства России в БРИКС. ВВП стран нового БРИКС превысит треть от общемирового, сообщили СМИ

Он отметил, что в числе приоритетов работы — дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодёжных обменов и по линии гражданского сообщества.

По словам президента РФ, в общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России.

"Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией. И, безусловно, кульминацией нашей председательской "вахты" станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани", — сказал он.

"Приступая к обязанностям председателя, Россия рассчитывает на плодотворную совместную работу со всеми вовлеченными в орбиту БРИКС государствами", — отметил Путин.

Он добавил, что Россия во время председательства в БРИКС сделает упор на повышении координации стран-участниц, совместном поиске эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности. Иран будет работать над дедолларизацией торговли в рамках БРИКС

Глава государства подчеркнул, что РФ будет способствовать практической реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и Плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021-2024 годы, обеспечению энергетической и продовольственной безопасности, повышению роли БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитию межбанковской кооперации и расширению использования национальных валют во взаимной торговле.

Кроме того, по словам Путина, Россия во время председательства учтет готовность многих стран подключиться в том или ином виде к объединению, активно займется проработкой модальностей новой категории государств-партнеров организации.

Российское председательство в БРИКС будет ориентироваться на созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, отметил президент РФ.

"Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", — сказал он. Лавров назвал число стран, желающих установить партнерские связи с БРИКС

Москва предпримет "все возможные шаги для того, чтобы, сохраняя традиции и руководствуясь опытом, накопленным объединением за предыдущие годы, способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности", добавил Путин.

Российский лидер напомнил, что к БРИКС в качестве новых полноправных членов присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

"Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах. БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников — государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности", — пояснил он.

Кроме того, Путин отметил, что "это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности".