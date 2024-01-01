МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими. Путин рассказал о действиях России в рамках председательства в БРИКС

"Как это не покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России", — сказал он.

Путин добавил, что уровень безработицы в стране находится на минимальном уровне — 2,9%, подобного "не было никогда за историю России".

По мнению Путина, Россия не просто сохранила свою экономику, она показала рост на 3,5 процента, на что "противник совсем не рассчитывал".

"Реальные доходы населения подросли, и есть такое понятие, как реально располагаемые доходы. И реальная заработная плата выросла, причем прилично", — отметил Путин.

Россия реализует все намеченные инфраструктурные проекты: ведется активное строительство дорог, решаются вопросы ЖКХ.

Путин подчеркнул, что впервые за многие годы российская экономика претерпела структурные изменения, рост добывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа.