ПЕКИН, 2 янв — ПРАЙМ. Пекин уверен в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС, заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Мадуро оценил отказ Аргентины от вступления в БРИКС

"БРИКС расширился до десяти государств-членов, что в полной мере демонстрирует, что сотрудничество БРИКС имеет светлые перспективы", — сказал он.

На просьбу прокомментировать отказ Аргентины от присоединения к объединению, Ван Вэньбинь указал, что Пекин "полностью уверен в будущем развитии сотрудничества БРИКС".

Дипломат отметил, что страны БРИКС приняли решение расширить число государств-членов по запросу соответствующих стран, что соответствует общим желаниям развивающихся рынков и развивающихся стран, а также исторической тенденции многополярности мира.

В ходе саммита БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены объединения приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в БРИКС. Полноценное участие новых стран в этой объединении началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения.