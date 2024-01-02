СТАМБУЛ, 2 янв — ПРАЙМ. Объем экспорта из Турции в 2023 году превысил 255,8 миллиарда долларов, достигнув исторического рекорда, сообщил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Резервы ЦБ Турции достигли исторического максимума, пишет СМИ

"Наш экспорт увеличился на 0,6% по сравнению с 2022 годом и составил 255 миллиардов 809 миллионов долларов, побив рекорд в истории республики", — заявил он в ходе выступления на заседании Совета экспортеров Турции.

При этом первое место среди турецких провинций по экспорту, по словам Эрдогана, занял Стамбул, за ним следуют Коджаэли, Измир, Бурса и Текирдаг.

"Первые три страны по росту экспорта турецких товаров — ОАЭ с ростом на 63,4%, Россия — на 16,9%, Саудовская Аравия — на 150,4%", — сообщил президент Турции