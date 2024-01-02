СТАМБУЛ, 2 янв — ПРАЙМ. Объем экспорта из Турции в 2023 году превысил 255,8 миллиарда долларов, достигнув исторического рекорда, сообщил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкие лиры

Резервы ЦБ Турции достигли исторического максимума, пишет СМИ

"Наш экспорт увеличился на 0,6% по сравнению с 2022 годом и составил 255 миллиардов 809 миллионов долларов, побив рекорд в истории республики", — заявил он в ходе выступления на заседании Совета экспортеров Турции.

При этом первое место среди турецких провинций по экспорту, по словам Эрдогана, занял Стамбул, за ним следуют Коджаэли, Измир, Бурса и Текирдаг.

"Первые три страны по росту экспорта турецких товаров — ОАЭ с ростом на 63,4%, Россия — на 16,9%, Саудовская Аравия — на 150,4%", — сообщил президент Турции