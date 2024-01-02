2024-01-02T15:59:17+03:00
2024-01-02T15:59:17+03:00
2024-01-02T15:59:17+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240102/842723462.html
Объем турецкого экспорта в 2023 году достиг исторического рекорда
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем экспорта из Турции в 2023 году превысил 255,8 миллиарда долларов, достигнув исторического рекорда, сообщил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Наш экспорт... ПРАЙМ, 02.01.2024
финансы, бизнес, экономика, новости, турция, экспорт из турции, реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/60/835406088.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/60/835406088.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/60/835406087.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/60/835406087.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/60/835406075.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/60/835406075.jpg
https://1prime.ru/banks/20231228/842699649.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТАМБУЛ, 2 янв — ПРАЙМ. Объем экспорта из Турции в 2023 году превысил 255,8 миллиарда долларов, достигнув исторического рекорда, сообщил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наш экспорт увеличился на 0,6% по сравнению с 2022 годом и составил 255 миллиардов 809 миллионов долларов, побив рекорд в истории республики", — заявил он в ходе выступления на заседании Совета экспортеров Турции.
При этом первое место среди турецких провинций по экспорту, по словам Эрдогана, занял Стамбул, за ним следуют Коджаэли, Измир, Бурса и Текирдаг.
"Первые три страны по росту экспорта турецких товаров — ОАЭ с ростом на 63,4%, Россия — на 16,9%, Саудовская Аравия — на 150,4%", — сообщил президент Турции