МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Киев не добился военных результатов, которых ждали от него ждали союзники, поэтому странам Запада предстоит "неприятный" политический цикл, заявила в интервью порталу LRT (Литовское радио и телевидение) премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Экс-глава МИД Австрии заявила о перемене в позиции Запада по Украине

"Возможно, не будет большой ошибкой сказать, что от войны в этом году мы ожидали совсем другого результата, чем тот, которым мы располагаем сейчас. И, увы, это означает, что мы должны начать учитывать и то, что сценарий не будет таким, как нам хотелось в начале этого года и пока не начались наступательные действия Украины", — сказала она.

По ее мнению, союзники Украины "несколько легкомысленно" полагали, что ей предоставят много оружия, много поддержки и она "уладит этот вопрос", а страны Запада при этом "усилятся и будут себя чувствовать в большей безопасности".

"Этого не произошло, и очевидно, что следующий год тоже будет очень важен с этой точки зрения, должно быть, он очень многое решит и мы войдем в очень неприятный политический цикл в демократических странах", — отметила премьер.

Она подчеркнула, что "окружающая действительность изменилась" и из-за этого "то, что ранее выглядело более гипотетическим, может начать казаться более реалистичным сценарием".

"И те энтузиасты-шапкозакидатели, которые были уверены, что вооруженные силы Украины закидают шапками российскую армию, скажем, поторопились со своими оценками", — заключила она.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.