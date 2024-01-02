ДОХА, 2 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия официально стала полноценным членом организации БРИКС и это укрепит ее положение на международной арене, сообщило во вторник государственное телевидение королевства. В Китае уверены в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС

"Королевство Саудовская Аравия получило полноценное членство в организации БРИКС среди шести других государств, что укрепит его положение на мировой арене", — говорится в сообщении официального телевидения.

В августе прошлого года на саммите БРИКС в ЮАР было объявлено, что страны-члены этой организации собираются пригласить в ее состав еще шесть государств, в том числе крупнейших производителей углеводородных ресурсов — Саудовскую Аравию и ОАЭ.