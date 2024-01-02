2024-01-02T16:54:01+03:00
2024-01-02T16:54:01+03:00
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2024
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В Саудовской Аравии объявили о вступлении в БРИКС
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Саудовская Аравия официально стала полноценным членом организации БРИКС и это укрепит ее положение на международной арене, сообщило во вторник государственное телевидение... ПРАЙМ, 02.01.2024
экономика, новости, саудовская аравия, брикс, международная торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОХА, 2 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия официально стала полноценным членом организации БРИКС и это укрепит ее положение на международной арене, сообщило во вторник государственное телевидение королевства.
"Королевство Саудовская Аравия получило полноценное членство в организации БРИКС среди шести других государств, что укрепит его положение на мировой арене", — говорится в сообщении официального телевидения.
В августе прошлого года на саммите БРИКС в ЮАР было объявлено, что страны-члены этой организации собираются пригласить в ее состав еще шесть государств, в том числе крупнейших производителей углеводородных ресурсов — Саудовскую Аравию и ОАЭ.