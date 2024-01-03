ТЕГЕРАН, 3 янв — ПРАЙМ. БРИКС будет играть важную роль в энергетике, в новых технологиях и аэрокосмической сфере, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. В Китае уверены в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС

"Важнейшую проблему представляют собой три вопроса: первый – производство энергии, второй – транспортировка энергии, третий – потребление энергии. Могу сказать, что эти три вопроса решает БРИКС", — сказал Сафари.

Заместитель министра иностранных дел исламской республики подчеркнул, что благодаря членству Индии, России и Ирана БРИКС может сыграть важную роль в таких сферах, как энергетика, технологии, аэрокосмическая сфера, транзитные коридоры, присутствие в водах Персидского и Оманского заливов и Индийского океана, мировая торговля и наукоемкие технологии.

На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения.