МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Расходы на военную помощь Украине и Израилю не оказывают существенного влияния на рост госдолга США: достижение им отметки в 34 триллиона долларов — во многом следствие роста стоимости обслуживания самого долга, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. США проиграет Китаю из-за зависимости от него, пишет СМИ

Государственный долг США впервые за все время превысил 34 триллиона долларов, говорится в обнародованном заявлении американского минфина. Согласно последним цифрам, объем госдолга США по состоянию на вторник составил 34,001 триллиона долларов. Еще в сентябре минувшего года он составлял 33 триллиона.

"Темп роста госдолга США увеличивается в значительной степени из-за роста стоимости обслуживания этого долга, так как целевой диапазон по федеральным фондам (ключевая ставка ФРС) вырос до 5,25%-5,5%. Расходы на помощь Украине и Израилю не оказывают значительного влияния на рост госдолга, однако объем этих расходов корректируется с учетом необходимости ослабления роста госдолга", — отмечает эксперт.

Осадчий напомнил, что президент США Джо Байден 3 июня 2023 года подписал закон, приостанавливающий действие лимита по госдолгу до 1 января 2025 года. Поэтому то, что госдолг превысил 34 триллиона долларов, не скажется существенным образом на деятельности администрации Байдена, полагает эксперт.

"Так как госдолг США номинирован в долларах, то "не технический" суверенный дефолт маловероятен. Администрация Байдена попала в долговую спираль: чем больше ставки, тем выше расходы бюджета на обслуживание долга, соответственно, тем больше надо занимать", — поясняет Осадчий.

Как следствие, ставки растут еще быстрее. Кроме того, придется включать печатный станок на полную мощность, что приведет к росту инфляции. А для борьбы с инфляцией опять придется повышать ставки, заключил эксперт.