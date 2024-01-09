МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Вашингтон и его союзники продолжат дожимать ситуацию с Украиной до конца и затягивать конфликт, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. На Украине заявили о "политической смерти" Зеленского

Он призвал не испытывать "какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать".

"Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца — имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно", — сказал он.

Пушилин отметил, что Западу "все равно на Украину, абсолютно глубоко безразлично, что будет с украинцами", так как у него есть свои интересы, которыми он руководствуется.

Он также отметил, что Украина потеряла свою субъектность и стала объектом.

"Соответственно, мобилизация какая-то бесчеловечная, которая там происходит, — это "ничего страшного", большие потери — "ничего страшного", можно еще что-то выжать. К сожалению, эта ситуация будет продолжаться, насколько это будет им выгодно, насколько это будет целесообразно", — пояснил глава ДНР.

На этом фоне Пушилин призвал не расслабляться и двигаться вперед до достижения поставленных задач.

Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине. Работа над ней, по словам Шумера, продолжится в январе. Сенат вернулся к полноценной работе 8 января. На данный момент конгресс так и не согласовал пакет помощи Украине. Как отмечали в администрации президента США Джо Байдена, Белый дом не сможет поставлять Киеву оружие без одобрения законодателей.