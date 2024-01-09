МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Экспортерам дали послабления по обязательной продаже валютной выручке, пишет газета "Ведомости". Меры по продаже валютной выручки носят временный характер, заявил Путин

Чиновники в конце декабря 2023 года внесли изменения в указ президента № 771 об обязательной репатриации внешней выручки.

В частности, компании-экспортеры и их дочерние кампании могут исполнять не все установленные нормативы, если они получают более 50 процентов своей экспортной выручки в рублях (хотя в контрактах может быть указано, что они продают продукцию за инвалюту).

Рублевые доходы должны быть зачислены на счет в российском банке. Как поясняют источники газеты, такие послабления помогут снизить "круговорот рублей" в экономике. Он возникает в том случае, если экспортер получает за свои товары оплату в рублях, но вынужден потом приобрести валюту, чтобы реализовать ее внутри России для соблюдения указа об обязательной продаже валютной выручки. Это приносило компаниям дополнительные расходы.

Кроме того, экспортерам позволили уменьшить сумму продажи валюты на сумму платежей по внешним (валютным) займам.

Поправки в указ также предусматривают, что Минфин сможет давать официальные разъяснения экспортерам, как им надо действовать, чтобы не нарушать требования по репатриации капитала.