МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Страны НАТО и Евросоюза так и не сумели выработать за последние два года стратегию, чтобы противостоять России, сказал польской Rzeczpospolita генерал Вальдемар Скшипчак. Польшу назвали главным провокатором в НАТО

Он считает, что Европе надо быть готовой к новым неожиданностям со стороны Кремля, однако западные страны сегодня не способны на серьезные шаги, даже если вдруг придется встать на защиту государств Балтии.

По мнению генерала, у России есть возможность увеличить возможности использования гибридных действий против стран Альянса и ЕС. Но эти страны так и не смогли за время прохождения российско-украинского военного конфликта разработать стратегию, чтобы противостоять ВС РФ.

"Россия ведет наступление в гибридной войне. И президент России Владимир Путин знает, что Запад не может причинить ему боль или напугать", — считает Скшипчак.

По его словам, в Кремле видят, насколько нерешительно действуют западные страны, что в ЕС терпят действия "коллаборационистов" Венгрии и Словакии. Необходимо консолидировать свои действия вокруг Украины и перейти в наступление, призывает Запад генерал. Вероятно, Польша должна стать более инициативной в этом вопросе. Британский полковник спрогнозировал войну НАТО с Россией

В Кремле видят, что европейская армия НАТО не готова к конфронтации: она сейчас реорганизуется, перевооружается и так далее, на что требуется несколько лет, продолжает Скшипчак.

По мере того, как российская армия продвигается, поддержка Украины со стороны своих союзников ослабевает. Временное окошко для Европы в отсутствие инициатив медленно закрывается. И это не сулит Европе ничего хорошего, резюмирует генерал.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>