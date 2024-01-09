Генерал Скшипчак: НАТО до сих пор не выработал стратегию против России
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Страны НАТО и Евросоюза так и не сумели выработать за последние два года стратегию, чтобы противостоять России, сказал польской Rzeczpospolita генерал Вальдемар Скшипчак.
Он считает, что Европе надо быть готовой к новым неожиданностям со стороны Кремля, однако западные страны сегодня не способны на серьезные шаги, даже если вдруг придется встать на защиту государств Балтии.
По мнению генерала, у России есть возможность увеличить возможности использования гибридных действий против стран Альянса и ЕС. Но эти страны так и не смогли за время прохождения российско-украинского военного конфликта разработать стратегию, чтобы противостоять ВС РФ.
"Россия ведет наступление в гибридной войне. И президент России Владимир Путин знает, что Запад не может причинить ему боль или напугать", — считает Скшипчак.
По его словам, в Кремле видят, насколько нерешительно действуют западные страны, что в ЕС терпят действия "коллаборационистов" Венгрии и Словакии. Необходимо консолидировать свои действия вокруг Украины и перейти в наступление, призывает Запад генерал. Вероятно, Польша должна стать более инициативной в этом вопросе.
В Кремле видят, что европейская армия НАТО не готова к конфронтации: она сейчас реорганизуется, перевооружается и так далее, на что требуется несколько лет, продолжает Скшипчак.
По мере того, как российская армия продвигается, поддержка Украины со стороны своих союзников ослабевает. Временное окошко для Европы в отсутствие инициатив медленно закрывается. И это не сулит Европе ничего хорошего, резюмирует генерал.
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