Bloomberg: морские поставки нефти из России упали на 120 тысяч баррелей
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Из российских портов было отправлено около 3,34 миллиона баррелей сырой нефти в день за четыре недели до 7 января, сообщает Bloomberg исходя из данных по танкерным перевозкам.
По сравнению с предыдущими данными на 31 декабря 2023 года, объем экспортной перевозки морем снизился на 120 000 баррелей в день.
Более волатильный недельный средний показатель упал на 500 000 баррелей в день, до 3,28 миллиона. В первую неделю 2024 года Россия поставляла на 300 000 баррелей в день ниже среднего уровня экспорта, зафиксированного Bloomberg в мае и июне. Это базовый период, используемый Россией для сокращения экспорта нефти, которое она пообещала своим партнерам по ОПЕК+ в первом квартале 2024 года.
Таким образом, российский экспорт нефти по морю в первую неделю 2024 года в точности соответствовал обещанию Москвы перед партнерами.
Россия сказала, что увеличит сокращение продажи нефти за рубеж после того, как Саудовская Аравия заявила, что продлит одностороннее сокращение поставок на один миллион баррелей в день, и несколько других членов группы ОПЕК+ также согласились пойти на дальнейшее сокращение добычи.
Вся российская нефть, предназначенная для азиатских покупателей после погрузки в западных портах, продолжает проходить через Красное море, несмотря на нападения на торговые суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов, пишет агентство. Танкеры, перевозящие российскую нефть, вряд ли станут объектом нападения, но это не исключает риска ошибочного удара по судну, перевозящему российскую нефть.
Валовая стоимость экспорта нефти из России, рассчитанная на основе еженедельных поставок и данных о ценах Argus Media, упала до 1,45 миллиарда долларов за первую неделю 2024 года, с 1,73 миллиарда долларов на предыдущей неделе. Средний доход за четыре недели также снизился: на 53 миллионов долларов до 1,5 миллиарда долларов в неделю.
https://1prime.ru/state_regulation/20240109/842751804.html