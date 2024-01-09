МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Из российских портов было отправлено около 3,34 миллиона баррелей сырой нефти в день за четыре недели до 7 января, сообщает Bloomberg исходя из данных по танкерным перевозкам. Америка преградила путь российским СПГ-танкерам

По сравнению с предыдущими данными на 31 декабря 2023 года, объем экспортной перевозки морем снизился на 120 000 баррелей в день.

Более волатильный недельный средний показатель упал на 500 000 баррелей в день, до 3,28 миллиона. В первую неделю 2024 года Россия поставляла на 300 000 баррелей в день ниже среднего уровня экспорта, зафиксированного Bloomberg в мае и июне. Это базовый период, используемый Россией для сокращения экспорта нефти, которое она пообещала своим партнерам по ОПЕК+ в первом квартале 2024 года.

Таким образом, российский экспорт нефти по морю в первую неделю 2024 года в точности соответствовал обещанию Москвы перед партнерами.

Россия сказала, что увеличит сокращение продажи нефти за рубеж после того, как Саудовская Аравия заявила, что продлит одностороннее сокращение поставок на один миллион баррелей в день, и несколько других членов группы ОПЕК+ также согласились пойти на дальнейшее сокращение добычи.

Вся российская нефть, предназначенная для азиатских покупателей после погрузки в западных портах, продолжает проходить через Красное море, несмотря на нападения на торговые суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов, пишет агентство. Танкеры, перевозящие российскую нефть, вряд ли станут объектом нападения, но это не исключает риска ошибочного удара по судну, перевозящему российскую нефть. С прибытком. Друзья вернули России стоимость замороженных активов

Валовая стоимость экспорта нефти из России, рассчитанная на основе еженедельных поставок и данных о ценах Argus Media, упала до 1,45 миллиарда долларов за первую неделю 2024 года, с 1,73 миллиарда долларов на предыдущей неделе. Средний доход за четыре недели также снизился: на 53 миллионов долларов до 1,5 миллиарда долларов в неделю.