2024-01-09T17:32:52+03:00
2024-01-09T17:32:52+03:00
2024-01-09T17:32:52+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240109/842752519.html
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП США
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Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики США в 2024 году до 1,6% и понизил до 1,7% в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации. Согласно... ПРАЙМ, 09.01.2024
финансы, экономика, новости, сша, всемирный банк, ввп, прогноз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики США в 2024 году до 1,6% и понизил до 1,7% в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации.
Согласно представленным табличным значениям, рост американской экономики в 2024 году составит 1,6%, что на 0,8 процентного пункта выше по сравнению с предыдущей оценкой июня 2023 года.
Прогноз роста ВВП США на 2025 год понижен на 0,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим прогнозом и составляет 1,7%.
В 2023 году рост экономики США по оценке Всемирного банка составил 2,5%.