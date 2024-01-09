ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики США в 2024 году до 1,6% и понизил до 1,7% в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации. Минторг США понизил оценку роста ВВП страны в третьем квартале

Согласно представленным табличным значениям, рост американской экономики в 2024 году составит 1,6%, что на 0,8 процентного пункта выше по сравнению с предыдущей оценкой июня 2023 года.

Прогноз роста ВВП США на 2025 год понижен на 0,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим прогнозом и составляет 1,7%.

В 2023 году рост экономики США по оценке Всемирного банка составил 2,5%.