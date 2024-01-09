2024-01-09T17:34:51+03:00
2024-01-09T17:34:51+03:00
2024-01-09T17:34:51+03:00
2024
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Всемирный банк снизил прогноз роста экономики еврозоны
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Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики еврозоны в 2024 году до 0,7% и до 1,6% в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации. Согласно... ПРАЙМ, 09.01.2024
финансы, экономика, новости, еврозона, всемирный банк, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики еврозоны в 2024 году до 0,7% и до 1,6% в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации.
Согласно представленным табличным значениям, рост экономики зоны евро в 2024 году составит 0,7%, что на 0,6 процентного пункта ниже по сравнению с предыдущей оценкой июня 2023 года.
Прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год понижен на 0,7 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой и составляет 1,6%.
В 2023 году рост европейской экономики по оценке Всемирного банка составил всего 0,4%.