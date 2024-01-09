ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики еврозоны в 2024 году до 0,7% и до 1,6% в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации. Еврозона избежала рецессии в четвертом квартале, заявили в ЕК

Согласно представленным табличным значениям, рост экономики зоны евро в 2024 году составит 0,7%, что на 0,6 процентного пункта ниже по сравнению с предыдущей оценкой июня 2023 года.

Прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год понижен на 0,7 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой и составляет 1,6%.

В 2023 году рост европейской экономики по оценке Всемирного банка составил всего 0,4%.