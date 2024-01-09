МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российские СПГ-заводы на два процента снизили производство — до 32,33 миллиона тонн в 2023 году, сообщает "Коммерсантъ". Америка преградила путь российским СПГ-танкерам

Это около восьми процентов мирового рынка и четвертое место среди стран-экспортеров природного газа после США, Катара и Австралии.

Снижение произошло из-за ремонта линий сжижения на "Ямал СПГ" и "Сахалин-2", который проходил летом прошлого года. Отчасти запуск нового проекта по добыче природного газа на Балтике компенсировал "простой" от ремонта.

Экспорт СПГ в декабре был самым высоким по сравнению с другими месяцами прошлого года — 3,2 миллиона тонн (+7 процентов к декабрю 2022 года). В Европу было продано 16,42 миллиона тонн сжиженного газа, что несколько больше, чем в 2022 году. Но эксперты ожидают, что в текущем году объемы продажи в Европу будут уже снижены.

Япония увеличила импорт российского СПГ за счет проекта "Сахалин-2": по оценкам компании Kpler, она впервые полностью восстановила покупку газа с Сахалина до уровня, который был до начала СВО в феврале 2022 года. В декабре экспорт в Японию с "Сахалина-2" вырос на 20 процентов по сравнению с декабрем 2022 года и составил 0,7 миллионов тонн.

Главными покупателями российского СПГ в Европе в 2023 году стали Испания и Бельгия (купили по 5 миллионов тонн газа), Франция (3,67 миллионов тонн). В Азии лидерами покупки российского газа стали Китай — 6,7 миллионов тонн, Япония — шести миллионов тонн, Южная Корея — 1,7 миллионов тонн.