2024-01-09T17:55:29+03:00
2024-01-09T17:55:29+03:00
2024-01-09T17:55:29+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240109/842753011.html
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на 2024 и 2025 годы
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Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3%, в 2025 году — до 0,9%, следует из доклада международной организации. Согласно представленным... ПРАЙМ, 09.01.2024
экономика, новости, россия, всемирный банк, экономика рф, прогноз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3%, в 2025 году — до 0,9%, следует из доклада международной организации.
Согласно представленным табличным значениям, рост экономики РФ в 2024 году составит 1,3%. Это на 0,1 процентного пункта выше по сравнению с оценкой июня 2023 года.
Прогноз роста экономики РФ на 2025 год также повышен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой – до 0,9%.
В 2023 году рост российской экономики, по оценке Всемирного банка, составил 2,6%.
Минэкономразвития в конце декабря оценило рост экономики России в 3,5% по итогам 2023 года. По официальному прогнозу ведомства, в 2024 году ВВП страны вырастет на 2,3%.