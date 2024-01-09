ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3%, в 2025 году — до 0,9%, следует из доклада международной организации. ВБ назвал прогноз по развитию экономики Украины неопределенным

Согласно представленным табличным значениям, рост экономики РФ в 2024 году составит 1,3%. Это на 0,1 процентного пункта выше по сравнению с оценкой июня 2023 года.

Прогноз роста экономики РФ на 2025 год также повышен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой – до 0,9%.

В 2023 году рост российской экономики, по оценке Всемирного банка, составил 2,6%.

Минэкономразвития в конце декабря оценило рост экономики России в 3,5% по итогам 2023 года. По официальному прогнозу ведомства, в 2024 году ВВП страны вырастет на 2,3%.