МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ в наступившем году будет продавать валюту в рамках операций пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), пока цена нефти сорта Urals будет ниже 76 долларов за баррель, это будет оказывать поддержку курсу рубля на протяжении всего года, прокомментировала РИА Новости главный экономист по России и СНГ компании "Ренессанс капитал" Софья Донец. Названа валюта, которую выбирают россияне как альтернативу доллару и евро

"Возобновление валютных операций ЦБ РФ по бюджетному правилу с новыми корректировками должно оказывать определенный стабилизирующий эффект на курс рубля в 2024 году. По нашим оценкам, эффективная цена "отсечения" нефти (с учетом модифицированного правила с учетом всех операций ФНБ), при переходе через которую валютные операции ЦБ будут переходить от продаж к покупкам, на текущий год составляет около 76 долларов за баррель сорта Urals", — сказала Донец.

"Это значит, что валютные операции ЦБ будут оказывать поддерживающее действие для рубля при текущих ценах на российскую нефть, и, вероятно, на протяжении всего 2024 года", — добавила эксперт.

Средняя цена Urals, исходя из которой рассчитываются нефтяные налоги, в прошлом году снизилась на 17,2% к уровню 2022 года, составив 62,99 доллара за баррель, хотя в декабре прошедшего года она выросла на 27,3% к декабрю 2022 года, до 64,23 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ.

С 9 января ЦБ возобновил проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, и в первом полугодии планирует добавлять к анонсируемым Минфином РФ объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день. 11 января Минфин объявит размер валютных операций на ближайший месяц – они начнутся с 15 января. С 9 по 12 января ЦБ РФ продает валюту на 0,9 миллиарда рублей в день.