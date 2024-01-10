МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Баланс сил в Европе после начала конфликта на Украине изменился, пишет The Economist. Орбан заявил, что прием Украины в Евросоюз обернется блоку катастрофой

Заметно выросло влияние государств Центральной и Восточной Европы, а вопросы их обороны стали приоритетными.

Многие десятилетия политика в Европе была предсказуемой: Германия и Франция были на первых ролях, а остальные страны ЕС находили компромиссы, чтобы подстроиться под их решения.

Но сегодня в Европу накрыла волна кризисов — вначале пандемия, потом СВО, и теперь баланс сил смещается. По всему региону растет влияние крайне правых политиков-популистов, при чем накануне выборов в Европарламент.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель долгое время была бесспорным лидером Европы, а вот ее преемник Олаф Шольц таким влиянием не обладает. Ожидания, что теперь лидером станет президент Франции Эммануэль Макрон, тоже не оправдались.

После начала СВО в феврале 2022 года, Восточноевропейские страны почувствовали свою правоту в том, что утверждали об опасности России. К тому же, начался процесс расширения ЕС, хотя казалось, что он с повестки был снят после 2013 года. Расширяться союз будет за счет стран Восточной Европы, самым заметным кандидатом сейчас является Украина. "Смирительная рубашка". Европу ждет еще одно испытание в 2024 году

Пожалуй, наиболее значимым лидером в Европе сейчас является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но и она зависит от поддержки лидеров стран ЕС. К примеру, в последнее время в Голландии, Швеции, Италии пришли к власти правые популисты, а главы Венгрии и Польши откровенно заявляют, что хотят потребовать от Брюсселя вернуть им их деньги.

Грядущие выборы в США еще более обостряют ситуацию в Европе, поскольку большинство искренне боятся, что Дональд Трамп вернется в Белый дом. Поэтому вопросы создания новой политической архитектуры в Европе как никогда актуальны, резюмирует издание.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>