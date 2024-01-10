МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия помогла Китаю стать мировым лидером в экспорте автомобилей, пишет The Wall Street Journal. Китай стал лидером на мировом автомобильном рынке в ноябре

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2023 году Китай продал за рубеж 5,26 миллиона автомобилей своего производства на сумму около 102 миллиарда долларов. Это на 1 миллион больше, чем у бывшего лидера — Японии, которая продала за рубеж около 4 миллионов машин.

После ухода иностранных автоконцернов с российского рынка из-за начала СВО, китайский автопром занял их нишу. В 2023 году китайцы более чем в пять раз увеличили продажи своих автомобилей в России. Если в 2022 году было продано 160 000 машин, то в январе-октябре 2023 года Китай экспортировал в Россию 730 000 автомобилей.

Также существенно Китай увеличил экспорт своих автомобилей в Мексику. Китайские машины дешевле, чем американские или европейские, поэтому спрос на них растет.

Ранее сообщалось, что Китай сумел обогнать американскую Tesla по продаже электромобилей в 2023 году. Однако основным драйвером роста продаж машин, сделанных в Китае, остаются традиционные машины, работающие на бензине.