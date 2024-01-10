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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240110/842758162.html
Раскрыто, как Россия помогает Китаю завоевывать рынки
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия помогла Китаю стать мировым лидером в экспорте автомобилей, пишет The Wall Street Journal. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2023 году Китай продал за... ПРАЙМ, 10.01.2024
авто, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, россия, китай, автомобиль, tesla
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия помогла Китаю стать мировым лидером в экспорте автомобилей, пишет The Wall Street Journal.
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2023 году Китай продал за рубеж 5,26 миллиона автомобилей своего производства на сумму около 102 миллиарда долларов. Это на 1 миллион больше, чем у бывшего лидера — Японии, которая продала за рубеж около 4 миллионов машин.
После ухода иностранных автоконцернов с российского рынка из-за начала СВО, китайский автопром занял их нишу. В 2023 году китайцы более чем в пять раз увеличили продажи своих автомобилей в России. Если в 2022 году было продано 160 000 машин, то в январе-октябре 2023 года Китай экспортировал в Россию 730 000 автомобилей.
Также существенно Китай увеличил экспорт своих автомобилей в Мексику. Китайские машины дешевле, чем американские или европейские, поэтому спрос на них растет.
Ранее сообщалось, что Китай сумел обогнать американскую Tesla по продаже электромобилей в 2023 году. Однако основным драйвером роста продаж машин, сделанных в Китае, остаются традиционные машины, работающие на бензине.